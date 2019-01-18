Скелетонист Третьяков выиграл "бронзу" чемпионата Европы

Российский скелетонист, олимпийский чемпион Сочи-2014 Александр Третьяков выиграл "бронзу" чемпионата Европы. Турнир проходит в австрийском Инсбруке в рамках четвертого этапа Кубка мира.

Российский спортсмен на 0,37 секунды отстал от победителя - представителя Латвии Мартинса Дукурса, который стал лучшим с результатом 1:46,17 секунды. Второе место с отставанием 0,29 секунды занял немец Аксель Юнгк.

На этапе Кубка мира же Третьяков стал четвертым. В зачет чемпионата Европы не попало выступление Юна Сунбина из Южной Кореи, который отстал от Дукурса на 0,28 секунды.

Отметим также, что на чемпионате Европы еще двое россиян, Владислав Марченков и Никита Трегубов, заняли седьмое и восьмое места соответственно. В зачете Кубка мира они стали восьмым и девятым.