Скелетонистка Никитина стала серебряным призером чемпионата Европы

Российская скелетонистка Елена Никитина завоевала "серебро" чемпионата Европы. Турнир проходит в австрийском Иглсе в рамках четвертого этапа Кубка мира.

Никитина показала результат 1:49,07 секунды - она немного отстала от победительницы, австрийки Янин Флок, чье время составило 1:48,64 секунды. Замкнула тройку немка Жаклин Леллинг - 1:49,09. Еще две россиянки, Юлия Канакина и Рената Хузина, заняли шестое и 11-е места соответственно.

Изначально чемпионат Европы должен был состояться в немецком Кенигзее 12-13 января. Однако из-за непогоды было решено перенести турнир в Австрию и совместить с этапом Кубка мира, который проходит 18-20 января.