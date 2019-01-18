СМИ: Новый iPad mini выйдет в первой половине 2019 года

Новый iPad mini может появиться в продаже уже в первой половине 2019 года. Об этом пишет тайваньское издание DigiTimes.

К такому выводу журналисты пришли на основании данных о грядущих поставках комплектующих от General Interface Solution и TPK Holding. Эти компании поставляют Apple сенсорные панели.

Как ожидается, iPad mini пятого поколения получит новый процессор и новую сенсорную панель, которая будет дешевле предыдущих - это повлияет на стоимость конечного устройства.

Кроме того, вместе с мини-планшетом может быть представлена бюджетная модель iPad - он получит 10-дюймовый экран с тонкими рамками. Напомним, что с текущей версии экран имеет диагональ 9,7 дюйма.