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Рубрика: Спорт

СМИ: Полузащитник "Зенита" Паредес согласовал контракт с "ПСЖ"

Текст: Данила Жиляев
Фото: Петр Ковалев/ТАСС Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Полузащитник петербургского "Зенита" Леандро Паредес продолжит карьеру во Франции. Как утверждает RMC Sport, игрок согласовал контракт с "Пари Сен-Жермен". По данным источника, стороны пришли к принципиальной договоренности.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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Предполагается, что контракт будет рассчитан сроком на 4,5 года. Сколько футболист будет получать не сообщается. Зато называется возможная сумма трансфера - она должна составить 35 миллионов евро.

Любопытно, что, по данным СМИ, лондонский "Челси" был готов отдать за 24-летнего аргентинца 40 млн. Однако сам Паредес, очевидно, предпочел более успешный на данный момент клуб.

Стоит при этом заметить, что, по информации источника, "ПСЖ" не делал "Зениту" официального предложения по трансферу, и клубы ведут устные переговоры.

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