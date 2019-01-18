У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

СМИ сообщили о желании Intel купить AMD

18.01.2019,  
13:03
Текст:  Владимир Болотин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На прошедшей в Лас-Вегасе выставке CES 2019 компания AMD представила новые процессоры для ПК, выполненные по 7-нанометровому процессу, а также обновленную линейку мобильных процессоров. А их главный конкурент Intel лишь ограничился обещаниями выпустить 10-нанометровые процессоры.

Но издание EETimes сообщает, что Intel всерьез планирует приобрести AMD. Слух основан на кулуарных разговорах журналистов с руководителями обеих компаний. Впрочем, никаких подтверждений из официальных источников эти данные не получили.

Кроме того, такую сделку сделает невозможной запрет антимонопольного регулятора, который, скорее всего, последует после подачи заявки в ведомство. К тому же поглощение AMD может негативно сказаться на всем рынке, поскольку отсутствие конкуренции не раз оборачивалось угрозой всей отрасли.

Создан первый в мире компьютер размером с мышку
Крупнейшую корейскую компанию компьютерных игр решили продать

Однако есть еще одно предположение. Вместо покупки всей компании Intel интересуется ее главой - Лиза Су показывает отличные результаты на своем посту.

И это было бы более логичным шагом - с июня 2018 года Intel продолжает работать без генерального директора, а такой огромной компании нужен руководитель соответствующего уровня и с хорошим бэкграундом. Стоит отметить, что опыт переманивания специалистов у компании есть - за последние несколько лет из AMD к конкуренту ушло много специалистов.

Кстати, что касается слухов о покупке AMD, то они возникают уже не первый раз. Ранее в качестве главного покупателя называли компанию Nvidia.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News
Intel
Фото: Youtube
В Сеть утекло видео рендера LG G8. Он скучный и унылый 13:09
Intel представила новый процессор Core i9 и девятое поколение i5 и i7 09.10.2018
В Intel сообщили о новых уязвимостях в популярных процессорах 16.08.2018
процессоры
Фото: iStock
Скорее меняйте пароль. В Сеть выложили гигабайты краденых данных 17.01.2019
Новейший процессор Snapdragon 855 испытан на мощность 04.09.2018
Крупный оператор запустил бесплатный и безлимитный мобильный интернет 08.06.2018
AMD
Фото: Mi.com
Xiaomi выпустила браслет за 2900 рублей с цветным экраном и NFC 17.01.2019
В Windows 7 обнаружили серьезный недостаток 13.03.2018
Стало известно, почему обновление Windows "убивает" компьютеры 10.01.2018