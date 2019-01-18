СМИ сообщили о желании Intel купить AMD

На прошедшей в Лас-Вегасе выставке CES 2019 компания AMD представила новые процессоры для ПК, выполненные по 7-нанометровому процессу, а также обновленную линейку мобильных процессоров. А их главный конкурент Intel лишь ограничился обещаниями выпустить 10-нанометровые процессоры.

Но издание EETimes сообщает, что Intel всерьез планирует приобрести AMD. Слух основан на кулуарных разговорах журналистов с руководителями обеих компаний. Впрочем, никаких подтверждений из официальных источников эти данные не получили.

Кроме того, такую сделку сделает невозможной запрет антимонопольного регулятора, который, скорее всего, последует после подачи заявки в ведомство. К тому же поглощение AMD может негативно сказаться на всем рынке, поскольку отсутствие конкуренции не раз оборачивалось угрозой всей отрасли.

Однако есть еще одно предположение. Вместо покупки всей компании Intel интересуется ее главой - Лиза Су показывает отличные результаты на своем посту.

И это было бы более логичным шагом - с июня 2018 года Intel продолжает работать без генерального директора, а такой огромной компании нужен руководитель соответствующего уровня и с хорошим бэкграундом. Стоит отметить, что опыт переманивания специалистов у компании есть - за последние несколько лет из AMD к конкуренту ушло много специалистов.

Кстати, что касается слухов о покупке AMD, то они возникают уже не первый раз. Ранее в качестве главного покупателя называли компанию Nvidia.