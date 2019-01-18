СМИ: В Нидерландах обнаружена неизвестная картина Ван Гога

Дом-музей Ван Гога, расположенный в городе Дренте, возможно, стал обладателем неизвестной картины Винсента Ван Гога стоимостью десятки миллионов евро.

Об этом сообщил местный телеканал RTV Drenthe, уточнив, что картину передала 92-летняя жительница Гааги. За долгие годы работе был нанесен определенный ущерб, поскольку она являлась семейной реликвией и передавалась по наследству.

На полотне изображено помещение бара. По данным специалистов, стиль очень похож на Ван Гога. Еще одним доказательством авторства художника является подпись "Винсент". На установление подлинности картины может уйти до года. Пока же полотно будет храниться в сейфе, а посетители смогут увидеть его копию, пишет ТАСС.

Эксперты пока не могут точно сказать, где располагался бар, изображенный на картине. Предполагается, что это Гаага, где Ван Гог жил в 1869-1873 и 1881-1883 годах. Такой вывод исследователи сделали в связи с тем, что в Амстердаме и его округе в барах в то время подавали преимущественно женевер (голландский крепкий спиртной напиток) или джин. На картине же на одном из столов изображен бокал с пивом, популярным как раз в Гааге.