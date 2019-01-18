СМИ: В США работа судов будет приостановлена из-за "шатдауна"

Суды федерального уровня в США через две недели могут временно прекратить свою работу. Причина - в недостатке бюджетного финансирования на фоне продолжения частичной остановки работы американского правительства.

Как сообщила газета The New York Times, в начале февраля будут заморожены выплаты зарплат сотрудникам аппаратов органов правосудия. Уже сейчас в судах ощутимо урезают расходы на транспорт и найм новых сотрудников. При этом, по данным Административного управления судов, назначенные судами частные адвокаты работают бесплатно еще с декабря прошлого года.

Напомним, деятельность американского правительства частично приостановлена с 22 декабря 2018 года. Причиной "шатдауна" стала нехватка бюджетных средств - республиканцы и демократы не смогли согласовать параметры временного государственного бюджета. В него, напомним, президент США Дональд Трамп и республиканцы хотят включить более 5 миллиардов долларов, которые пойдут на строительство стены на границе с Мексикой. Демократы же выступили против выделения столь крупных средств из государственной казны на этот проект.