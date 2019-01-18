СМИ: В Стокгольме проходят секретные переговоры США и КНДР

Представители Соединенных Штатов и Северной Кореи приняли участие в тайной встрече в столице Швеции. О неанонсированных переговорах на высоком уровне сообщило агентство AP.

На стрече в числе прочих высокопоставленных представителей присутствовала сотрудница дипломатического ведомства КНДР Цой Сон Хи, передает агентство слова представителя шведского МИД Дианы Кудалиб.

Америакнская же сторона отправила на переговоры спецпосланника по делам с КНДР Стивена Бигуна, пишет шведское агентство TT. Кроме того, там присутствовала и глава МИД Швеции Маргот Вальстрем.

Детали прошедшей встречи пока не сообщаются. Зал для совещания закрыт для журналистов.