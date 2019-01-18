Смолов включен в список игроков, которые могут усилить "Реал"

Нападающий "Локомотива" Федор Смолов является одним из тех игроков, которые могут усилить мадридский "Реал". В этом убеждены журналисты испанской газеты AS.

На сайте издания опубликован материал, в котором перечисляются имена игроков, способных помочь мадридской команде, переживающей непростые времена после потери Криштиану Роналду. Ситуация усугубилась также травмами Карима Бензема и Мариано. Среди тех, кого "Реал" мог бы приобрести в нынешнее трансферное окно, назван и Смолов.

Авторы, впрочем, оговариваются, что информация о возможной покупке "сливочными" Смолова ни в коем случае не является инсайдом и не подкрепляется сведениями из каких-либо источников. Составители списка лишь выразили собственное мнение, назвав пятерку футболистов, которые могли бы подойти "Реалу" в данный момент. При формировании этого списка учитывались данные о трансферной стоимости игроков, а также их положение в клубах.

Не очень, правда, ясно, чем именно испанскую прессу привлек Смолов. Да, он два сезона подряд становился лучшим бомбардиром в чемпионате России, но тогда он был еще игроком "Краснодара". Федор принял участие в домашнем чемпионате мира, но не проявил там своих лучших качеств и после ЧМ-2018 в национальную команду не вызывался. Да и в "Локомотиве", за который он выступает с нынешнего сезона, дела у форварда пока не складываются: в 14 играх он забил лишь три мяча. Тем не менее, в AS считают, что в "Реале" он мог бы заиграть, поскольку подходит под стиль, культивируемый главным тренером команды Сантьяго Солари.

"Смолов - универсальный нападающий, который мог бы идеально вписаться в философию Солари, - уверены испанские журналисты. - За несколько месяцев в "Реале" он мог бы вернуть себе место в стартовом составе сборной России, которое после чемпионата мира закрепилось за Артемом Дзюбой".

Но, как уже было сказано, Смолов - лишь один из пяти игроков, кто, по мнению издания, подходит мадридцам. Четверо других - это Оливье Жиру ("Челси"), Радамель Фалькао ("Монако"), Бас Дост ("Спортинг") и Эмилиано Сала ("Нант").