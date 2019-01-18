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Рубрика: Экономика

Суд передумал

Снят арест с акций "Газпрома" в операторах "Северных потоков"
Текст: Александра Воздвиженская
Российская газета - Столичный выпуск №7768 (10)
Суд кантона Цуг в Швейцарии 16 января отменил постановление от 29 мая 2018 года, которым были наложены обеспечительные меры (фактически арест) на акции "Газпрома" в проектных компаниях - операторах "Северного потока" и "Северного потока-2" - Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. Арест был наложен из-за попыток "Нафтогаза Украины" взыскать с "Газпрома" долг, правомерность которого российская компания сейчас оспаривает в суде.

По данным "Газпрома", теперь восстановлены и права требования к проектным компаниям, то есть материнская компания сможет получать выплаты от операторов. "Газпром" пообещал продолжить защищать свои права в соответствии с применимым законодательством.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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"Нафтогаз" продолжает попытки взыскать долг с "Газпрома" в размере 2,56 миллиарда долларов через европейские юрисдикции, о чем накануне он вновь напомнил. Так, глава украинского концерна Андрей Коболев в интервью журналу "Новое время страны" сообщил, что под арестом остаются активы российской компании в Великобритании, Нидерландах и Швейцарии. Коболев оценивает объем арестованных активов на сумму большую, чем долг "Газпрома".

Учитывая, что стороны по-разному трактуют некоторые решения судов, а ознакомиться с постановлениями можно только через публичные высказывания и сообщения компаний, в судебных разбирательствах между "Газпромом" и "Нафтогазом" остается много неясностей. Тем не менее точно известно, что "Газпром" оспаривает решение Стокгольмского арбитража о взыскании с него многомиллиардного долга, а "Нафтогаз" продолжает попытки взыскания.

Представители обеих компаний будут присутствовать на трехсторонней встрече по газу 21 января между Россией, Украиной и Еврокомиссией. Будут ли обсуждать тему долга, неизвестно.

Экономика Отрасли Нефть и газ Газопровод "Северный поток-2"
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