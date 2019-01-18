Спрос на продукцию высокотехнологичных отраслей вырос впервые за 6 лет

В России впервые за шесть лет зафиксирован годовой рост спроса на продукцию высокотехнологичных отраслей промышленности. Об этом говорится в мониторинге Института проблем естественных монополий (ИПЕМ). По итогам 2018 года показатель прибавил 2,4% к 2017 году (+6,6% в декабре 2018 к декабрю 2017).

Основной вклад в рост спроса вносят автопром и производство подвижного состава. Продажи легковых автомобилей по данным Ассоциации европейского бизнеса выросли на 12,8%, их производство по данным Росстата за 11 месяцев 2018 года увеличилось на 15,1%.

Высок и мультипликативный эффект от роста спроса в автопроме. Например, производство автомобильных шин и покрышек за 11 месяцев выросло на 7%. Наибольшая положительная динамика наблюдается в железнодорожном машиностроении: производство грузовых вагонов выросло за 11 месяцев 2018 года на 20,1%, пассажирских ̶ на 52,1%. Однако в этих отраслях значительную роль играют программы государственной поддержки.

Любое сокращение госпомощи может негативно сказаться на динамике спроса в 2019 году, отмечают авторы мониторинга. По итогам 2018 года индикаторы состояния производства и спроса на промышленную продукцию в России - индексы ИПЕМ-производство и ИПЕМ-спрос - продемонстрировали синхронный рост. Индекс ИПЕМ-производство за год вырос на 2% к 2017 году (+2,1% в декабре 2018 к декабрю 2017), индекс ИПЕМ-спрос ̶ на 1,7% (+0,5%). Таким образом, однонаправленное движение показателей производства промышленной продукции и спроса на нее фиксируется третий год подряд.

Спрос на продукцию добывающих отраслей промышленности России в 2018 году вырос на 2,8% к 2017 году (+3,9% в декабре 2018 к декабрю 2017). Именно добывающий сектор является основным драйвером восстановления промышленного производства в России, а индекс ИПЕМ-спрос в данном сегменте демонстрирует рост уже на протяжении четырёх лет. Объемы добычи нефти в течение 2018 года корректировались с учетом обязательств, взятых в рамках соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи и договоренности о мониторинге экспорта нефти. Решение об увеличении добычи нефти в рамках выравнивания баланса после резкого падения майской добычи в Венесуэле позволило сохранить долгосрочный тренд увеличения годового фактического объема добычи нефти в России: по итогам 2018 года добыча нефти увеличилась на 1,7% до 555,8 млн т. Добыча природного газа в 2018 году достигла уровня в 725,2 млрд кубометров (+4,9% к 2017 году), что является рекордным значением за весь период наблюдений при публикации ИПЕМ-индексов (с 2009 года). Добыча угля в 2018 году выросла на 5,9% до 431,8 млн т, что также является рекордным значением в истории ИПЕМ-индексов.

Основным драйвером роста являются экспортные поставки, преимущественно в страны АТР, однако перспективы дальнейшего роста неоднозначны, полагают эксперты ИПЕМ. Китай, который был главным драйвером роста спроса на уголь в последние годы (на него пришлось более 80% прироста мирового спроса за 2000-2015 годы.), не будет наращивать его потребление прежними темпами. Более того, в последние 5 лет в Китае наблюдается стабилизация потребления угля. С другой стороны, борьба за улучшение энергоэффективности, экологической ситуации и промышленной безопасности в Китае может сыграть на руку российским производителям - если Пекин примет решение о дальнейшем ограничении собственной добычи, то российский импорт может покрыть выпадающие объемы качественных каменных углей.

В среднетехнологичных отраслях спрос продолжает расти третий год подряд: +1,5% к 2017 году, однако по итогам декабря наблюдается снижение: -3% к декабрю 2017-го. По мнению ИПЕМ, экономическая конъюнктура 2018 года позволила бы обеспечить и более высокий рост спроса, но сдерживающим фактором выступили торговые ограничения на экспорт российской продукции, накладываемые в том числе в рамках санкционной политики США.

"Многие обрабатывающие отрасли промышленности работают на внутренний потребительский и инвестиционный спрос, - отметил заместитель руководителя департамента исследований ТЭК ИПЕМ Евгений Рудаков. - Потребительский спрос оказался под давлением отсутствия роста реальных доходов населения. Факторы низкой инвестиционной активности в экономике всем давно известны, однако в 2018 году можно выделить еще один - в 3 раза снизился плановый объём федеральных целевых программ, которые и формируют основной объём государственных инвестиций, с 1,5 трлн 2017 году до 500 млрд в 2018".