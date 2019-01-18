Стали известны герои нового фильма по вселенной DC "Новые Боги"

Стали известны персонажи, которые станут главными злодеями в будущем фильме из киновселенной DC Comics "Новые Боги", над которым активно работает последние месяцы режиссёр Ада ДеВэрней.

Подобно "Стражам Галактики" фильм про Новых Богов перенесет зрителей в глубокий космос, совсем далеко от знакомых всем Готэма и Метрополиса.

В основе сценария - многолетняя война между представителями планет Апоколипс и Нью-Генезис.

Главным героем картины станет сын правителя Нью-Генезиса, отправленный во время перемирия в качестве заложника в стан своих врагов. Правитель Апоколипса Дарксайд, прибытие которого нам обещали еще в Лиге справедливости, может в очередной раз не появиться.

В качестве основных антагонистов, сообщает ScreenRant выступят Добрая Бабушка (Granny Goodness) и Девы-Фурии (Female Furies).

Добрая Бабушка - безжалостная воспитательница гладиаторов и солдат Дарксайда, бессмертная и могущественная. Фурии - её самые фанатичные последовательницы, лидером которых будет к началу фильма подруга главного героя - Большая Барда.