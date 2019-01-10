Видео: Бри Ларсон опять бьет старушку в трейлере "Капитана Марвел"

На YouTube-канале Marvel Entertainment появился разухабистый полутораминутный special look из предстоящего супергеройского блокбастера "Капитан Марвел" (Captain Marvel), молодцевато гарцующий как новыми эпичными сценками, так и уже полюбившимися зрителю.

Например, той, где Бри Ларсон деловито бьет вражескую бабушку.

И, судя по количеству отметок "нравится", публике мероприятие это по-прежнему любо.

Помимо Ларсон - в титульной роли, в ленте сыграли Джуд Лоу, Сэмюэл Л. Джексон, Ли Пейс и Бен Мендельсон.

Сюжет "Капитана" разворачивается в девяностых годах - после того, как ДНК пилота ВВС США Кэрол Дэнверс смешивается с генами пришельца расы Крии. В результате чего девушка приобретает суперсилу, "с которой ей предстоит совладать".

Российская премьера - 7 марта.

Локализованные трейлеры фильма можно посмотреть здесь и здесь.