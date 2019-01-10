Появился первый кадр с Джудом Лоу в продолжении "Молодого Папы"

Приятно порадовал поклонников замечательного сериала "Молодой Папа" телеканал HBO.

На официальной странице канала появился первый кадр из продолжения шоу с Джудом Лоу, вернувшимся к образу Папы Пия XIII.

Напомним, следующая глава проекта Паоло Соррентино называется "Новый Папа", и, помимо Лоу, чье участие в нем долгое время вообще было под вопросом (а тревожная концовка восхитительного первого сезона только нагоняла таинственности), важное место в нем займет Джон Малкович. На свежеопубликованном фото он скромно, но довольно зловеще позирует на втором плане.

I just confessed four sins looking at this photo.



Here's the first image of Jude Law and John Malkovich in the upcoming series, The New Pope. pic.twitter.com/hQD7fTiXWd — HBO (@HBO) 9 января 2019 г.

Подробности сюжета держатся в строгом секрете.

Премьера "Нового Папы" состоится в ноябре текущего года.