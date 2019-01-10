Новости

Видео: Бри Ларсон опять бьет старушку в трейлере "Капитана Марвел" 13:48
Сергей Лукьяненко решил покончить с "Дозорами" 13:16
Жена принца Гарри может вернуться на экраны, несмотря на запрет 12:55
Янковский сыграет главную роль в фильме "Один день Ивана Денисовича" 12:25
Видео: опубликована посмертная песня с вокалом лидера Linkin Park 12:19

Появился первый кадр с Джудом Лоу в продолжении "Молодого Папы"

Новости
    10.01.2019, 13:37
Текст:   Козьма Лоханкин

Приятно порадовал поклонников замечательного сериала "Молодой Папа" телеканал HBO.

Фото: kinopoisk.ru
Самые ожидаемые телесериалы 2019 года по версии "Кинократии"

На официальной странице канала появился первый кадр из продолжения шоу с Джудом Лоу, вернувшимся к образу Папы Пия XIII.

Напомним, следующая глава проекта Паоло Соррентино называется "Новый Папа", и, помимо Лоу, чье участие в нем долгое время вообще было под вопросом (а тревожная концовка восхитительного первого сезона только нагоняла таинственности), важное место в нем займет Джон Малкович. На свежеопубликованном фото он скромно, но довольно зловеще позирует на втором плане.

Подробности сюжета держатся в строгом секрете.

Премьера "Нового Папы" состоится в ноябре текущего года.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Кевин Харт раздраженно прокомментировал свой отказ вести "Оскар" 12:09
Видео: Сильвестр Сталлоне боксирует с Робертом Де Ниро 11:45
Вышел трейлер многосерийной черной комедии "Матрешка" 11:38
Появились постер и трейлер апокалиптической экофантастики "Ио" 11:28
⧣ США
Фото: youtube.com/ YouTube Originals
Вышел трейлер комедийно-фантастического сериала автора "Прочь" 11:15
Вышел русский трейлер нового необычного хоррора "Мы" от автора "Прочь" 10:49
Кейли Куоко рассказала о перезапуске "Теории Большого взрыва" 09.01.2019
⧣ сериалы
Фото: kinopoisk.ru
Объявлены режиссер и актерский состав приквела "Игры престолов" 09.01.2019
В Сиднее найдена мертвой актриса и супермодель Аннализа Браакензик 07.01.2019
Умер актер из фильмов Дэвида Линча Уильям Шеппард 07.01.2019
⧣ фото
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Фото: Анастасия Волочкова решила переехать из России 08.01.2019
Умер автор "Православной энциклопедии", телеведущий Николай Лисовой 07.01.2019
Пилот сериала "Бэтвумен" снимет режиссер "Игры престолов" 07.01.2019