Стоимость барреля нефти в этом году может достичь 80 долларов, полагает генеральный директор "Росгеологии" Роман Панов.

"Мы видим, что спрос на углеводороды достаточно устойчив и снижаться не будет, по крайней мере в горизонте 2035-2050 годов. Доля нефти будет несколько снижаться в портфеле спроса, но она компенсируется объемом спроса на газ. В целом, если брать в абсолютных цифрах, потребление нефти растет и будет расти", - сказал он.

Он отметил, что уровня цен в 80-100 долларов за баррель нефти можно достичь уже в среднесрочном горизонте. "Это не запредельные вещи", - подчеркнул он.