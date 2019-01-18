Новости

В украинских Сумах произошел взрыв в кафедральном соборе 18.01.2019
Кабмин поддержал проекты о фейковых новостях и оскорблении госсимволов 18.01.2019
Население Украины уменьшилось за год на 200 тысяч человек 18.01.2019
Трамп отправит кирпичи противникам строительства стены с Мексикой 18.01.2019
Смолов включен в список игроков, которые могут усилить "Реал" 18.01.2019
Тело второго летчика разбившегося Су-34 подняли на рыболовецкое судно 18.01.2019
СМИ: Полузащитник "Зенита" Паредес согласовал контракт с "ПСЖ" 18.01.2019
Глава "Почты России" уточнил стоимость своей квартиры 18.01.2019
Госдеп позитивно оценил переговоры с эмиссаром КНДР 18.01.2019
Два новых транспортных самолета Ан-148 получил ЦВО 18.01.2019
Число преступлений в столичном метро за 5 лет снижено вдвое 18.01.2019
Банк России назвал срок пика инфляции в 2019 году 18.01.2019
Блогерам дали 10 суток за перекрытие Нового Арбата 18.01.2019
ЦБ купил рекордный объем золота по итогам 2018 года 18.01.2019
В Мурманске из почтовых отделений исчезло пиво 18.01.2019
От авиаудара международной коалиции в Сирии погибли 20 мирных жителей 18.01.2019
Шесть человек пострадали в крупной аварии в Рязани 18.01.2019
В Ленобласти лесовоз столкнулся с тремя легковушками 18.01.2019
СМИ: В Стокгольме проходят секретные переговоры США и КНДР 18.01.2019
В Петербурге ушли в отставку четыре вице-губернатора 18.01.2019
Российские ученые предложили создать космические "паровозы" 18.01.2019
Крым первым из регионов РФ подписал соглашение с ЛНР и ДНР 18.01.2019
В Азове напали на полицейского в отделе МВД 18.01.2019
Скелетонистка Никитина стала серебряным призером чемпионата Европы 18.01.2019
Патриарх Кирилл стал почетным профессором РАН 18.01.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале и марте
В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале и марте
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
Составлен рейтинг лучших российских зимних курортов
Составлен рейтинг лучших российских зимних курортов
18.01.2019 22:59
Рубрика: В мире

Трамп отправит кирпичи противникам строительства стены с Мексикой

Президент США Дональд Трамп предложил своим сторонникам отправить кирпичи в офис лидеров демократов в конгрессе, которые отказываются финансировать строительство стены на границе с Мексикой. Так, по его мнению, он сумеет переубедить своих оппонентов.

Фото: AP Photo/Jacquelyn Martin
Администрация Трампа заставит еще 50 тысяч служащих работать бесплатно

Для этого Трамп объявил сбор средств. Каждый кирпич обойдется стороннику главы Белого дома в 20 долларов.

"Президент Трамп выступил с блестящей идеей, как добиться, чтобы у Чака (Чака Шумера, лидера демократов в сенате - "РГ") и Нэнси (Нэнси Пелоси, Спикер палаты представителей - "РГ") не было другого выбора, кроме как послушаться американского народа, - передает РИА Новости заявление, опубликованное на сайте для сбора средств. - Мы поставили цель отправить 100 тысяч кирпичей в их офисы, чтобы доказать, что идея стены работает!"

В мире США Дональд Трамп
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ЦБ купил рекордный объем золота по итогам 2018 года
Россия согласилась направить к Керченскому проливу европейских экспертов
Путин обсудил на Совбезе ситуацию вокруг Косово
Эксперт: Шансы "Нафтогаза" арестовать активы "Газпрома" минимальны
СК: Взрыв газа, а не теракт - приоритетная версия по Магнитогорску