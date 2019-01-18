Трамп отправит кирпичи противникам строительства стены с Мексикой

Президент США Дональд Трамп предложил своим сторонникам отправить кирпичи в офис лидеров демократов в конгрессе, которые отказываются финансировать строительство стены на границе с Мексикой. Так, по его мнению, он сумеет переубедить своих оппонентов.

Для этого Трамп объявил сбор средств. Каждый кирпич обойдется стороннику главы Белого дома в 20 долларов.

"Президент Трамп выступил с блестящей идеей, как добиться, чтобы у Чака (Чака Шумера, лидера демократов в сенате - "РГ") и Нэнси (Нэнси Пелоси, Спикер палаты представителей - "РГ") не было другого выбора, кроме как послушаться американского народа, - передает РИА Новости заявление, опубликованное на сайте для сбора средств. - Мы поставили цель отправить 100 тысяч кирпичей в их офисы, чтобы доказать, что идея стены работает!"