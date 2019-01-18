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У Дианы Арбениной случился 16-часовой сердечный приступ

Поп-музыка
    18.01.2019, 16:10
Текст:   Олег Усков

Стала известна причина госпитализации в одну из клиник Франции 44-летней российской певицы, поэтессы, лидера группы "Ночные снайперы" Дианы Арбениной.

Напомним. О том, что она в больнице, Диана рассказала поклонникам сама через Instagram, разместив Сети видео, записанное в палате. Вскоре ролик удалив. При этом подписчики решили, что артистка просто пострадала, катаясь на лыжах.

Фото: kinopoisk.ru
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На самом же деле, как удалось узнать KP.RU, всё куда серьезнее: у Арбениной вчера днем начались сильные боли в области сердца. В результате в девять вечера исполнительница была доставлена в больницу. Врачи заподозрили у певицы сердечный приступ.

По информации от близких Дианы, "боль до сих пор не удалось снять, приступ продолжался шестнадцать часов". Сейчас французские врачи, о которых артистка очень тепло отзывается, проводят все необходимые обследования.

Пиар-директор Арбениной Мария Кохель подтвердила информацию: "Действительно, 17-го января из отеля Диану экстренно госпитализировали с сердечным приступом", - рассказала Кохель. Заверив, что Арбенина "бодрится, успокаивает поклонников и надеется в ближайшее время вернуться в строй".

При этом об отмене ближайших концертов коллектива речи нет, "по крайней мере, на данный момент".

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