У мультфильма про Карлсона может появиться продолжение

"Союзмультфильм" может создать сериал про Карлсона. Об этом сообщила агентству RNS председатель правления киностудии Юлиана Слащева. Переговоры с наследниками писательницы Астрид Линдгрен, мамы Карлсона, вошли в завершающую стадию.

"Встреча состоялась в Стокгольме, куда прибыли представители студии по приглашению шведской стороны", - отметила Слащева. Ожидается, что зрители увидят настоящий сериал, ведь на "Союзмультфильме" были сняты в 1968-м и 1970-м годах всего две части: "Малыш и Карлсон" и "Карлсон вернулся". Мультфильм полюбился, в первую очередь, благодаря тому, что Карлсона озвучивал неподражаемый Василий Ливанов, а Фрекен Бок - такая же неподражаемая Фаина Раневская.

Вести переговоры с наследниками Астрид Линдгрен - задача непростая. Например, до сих пор во всей Швеции вы не найдете Карлсона в виде мягкой игрушки. Все потому, что наследники запретили использовать нарисованный образ Карлсона (для книг иллюстрации делала шведская художница Илон Викланд) в коммерческих целях.