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18.01.2019 11:35
Рубрика: В мире

Украина внесла в "черный список" 139 российских фильмов

Текст: Иван Карташов
Государственное агентство Украины по вопросам кино опубликовало список фильмов, запрещенных в 2018 году к показу на территории страны. В него вошли 139 российских фильмов и сериалов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Все киноленты отсматривались специальной комиссией Госкино Украины на их соответствие закону "О кинематографии", а также руководствуясь так называемым "черным списком" Министерства культуры Украины, который составляется на основе предоставляемых СБУ сведений. В этот список входит 146 деятелей искусства, в основном из России. В 2018 году перечень несколько раз пополнялся новыми именами, среди которых - режиссер Никита Михалков, актеры Владимир Меньшов, Алиса Фрейндлих, Ирина Алферова, Александр Баширов, Леонид Ярмольник и другие.

Фото: Алексей Никольский/ТАСС
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Как рассказал украинскому агентству "Укринформ" зампредседателя Госкино Сергей Неретин, в список запрещенных были включены российские сериалы "Штрафбат", "Баллада о бомбере", "Последний бой майора Пугачева", "Агент особого назначения 3", "Заходи - не бойся, выходи - не плачь". Туда также вошли полнометражные ленты "Легенда № 17", "Ночной дозор" и "Дневной дозор" Тимура Бекмамбетова, "Любовь в большом городе 2", "Европейский конвой", оба сезона украинского детективного сериала "Нюхач" и ряд фильмов из 1990-х: "Настя" и "Орел и решка" Георгия Данелии, "Американ бой", "На Дерибасовской хорошая погода" и "Ребенок к ноябрю".

Всего с 2014 года из-за несоответствия положениям украинского закона "О кинематографии" Госкино запретило 778 фильмов и сериалов, в основном российского производства. Напоминаем, что глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко является ярым последователем украинских националистических идей.

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