Умерла известная 91-летняя путешественница из Сибири баба Лена

Девяностолетняя сибирячка Елена Ерхина, прославившаяся, невзирая на столь преклонный возраст, своими поездками по всему миру, скончалась в Красноярске. Заядлая путешественница умерла от рака легких в возрасте 91 года.

О смерти "светлой, доброй нашей бабули" сообщила на своей странице в Facebook Елена Панина, которая когда-то сделала бабушку известной на всю страну. Также информацию об утрате подтвердили родственники Елены Ерхиной.

Напомним, полюбившая зарубежные поездки старушка из Красноярска стала звездой интернета несколько лет назад, когда фото с отдыхающей во Вьетнаме 89-летней краснояркой появилось в соцсетях. С тех пор баба Лена стала любимицей публики и почетной гостьей на телевидении.

Пенсионерка путешествовала по миру в одиночку с 83 лет. Она побывала в Германии, Турции, Польше, Чехии, Израиле, Доминиканской Республике, Вьетнаме, Таиланде и на Канарских островах. С собой у бабушки был только один рюкзак. Деньги на поездки сибирячка откладывала с пенсии и выращивала цветы на продажу. Скопив нужную сумму, пенсионерка отправлялась по турагентствам, где ей помогали выбрать оптимальную путевку.

После того, как о бабе Лене узнала вся страна, ей стали дарить путевки известные люди, предприниматели. Всего пожилая путешественница посетила 21 страну.

До последних дней Instаgrаm-блогер вела активную жизнь: ездила на байке, каталась на лошадях, купалась в океане и пробовала экзотическую пищу.

Ерхова родилась в 1927 году в селе Малый Сурмет в Оренбургской области. С 1966 года жила в Красноярске.