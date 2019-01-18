В Италии четыре человека погибли в ДТП при попытке скрыться от полиции

В провинции Казерта на юге Италии преследование полицейскими нарушителей закончилось тяжелым ДТП, в результате которого четыре человека погибли и один получил травмы.

По данным телеканала RaiNews24, в четверг вечером автомашина Skoda, в салоне которой находились пять человек, проигнорировала требование полиции об остановке и попыталась скрыться. Стражи порядка немедленно начали преследование.

Гонка по автостраде продолжалась несколько минут, после чего Skoda на большой скорости вылетела за пределы трассы и перевернулась. Очевидцы утверждают, что только по счастливой случайности ни одна из машин, двигавшихся в это время по автодороге, не пострадала, пишет РИА Новости.

По данным медиков, четыре человека скончались на месте происшествия. Еще один был госпитализирован в тяжелом состоянии. Сейчас представители государственной полиции Италии и карабинеры занимаются расследованием всех обстоятельств аварии.

Между тем, по данным местных СМИ, все, находившиеся в Skoda люди, могли быть членами преступной группировки, которая занималась дерзкими ограблениями в провинции Казерта. В пользу этой версии говорит и тот факт, что их автомобиль находился в розыске, поэтому полицейские и попытались задержать его. Ранее в четверг местные правоохранители арестовали 12 членов этой банды, в том числе двух женщин.