В Мексике более 430 человек задержаны за хищения топлива

В Мексике в ходе реализации новой стратегии по борьбе с хищениями топлива правоохранительные органы задержали уже 435 человек. Все они были арестованы в период с первого декабря 2018 года и по 16 января нового года. Расследуется свыше 1,8 тысячи преступлений, связанных с воровством горючего.

По данным представителя генпрокуратуры Мексики Роберто Очоа, власти обнаружили и устранили более тысячи нелегальных врезок в трубопроводы, по которым перекачивается топливо. У злоумышленников изъято более четырех миллионов литров различных видов горючего, 965 автомобилей, 32 автоцистерны, а также более 10 единиц огнестрельного оружия, пишет ТАСС.

Напомним, с декабря прошлого года власти Мексики начали активно бороться с бандами похитителей топлива. К этой работе привлечены и вооруженные силы страны. К седьмому января несколько тысяч военных заняли шесть нефтеперерабатывающих заводов государственной нефтегазовой компании Pemex и ряд топливных терминалов. Президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор пообещал задействовать еще четыре тысячи военнослужащих.

Решение правительства отказаться от использования трубопроводов для транспортировки горючего привело к резкому снижению объемов перевозки и, как следствие, дефициту топлива в ряде регионов, в том числе и в столице. Сейчас ситуация с поставками топлива в Мехико начала улучшаться, утверждают власти.

В 2018 году в Мексике было обнаружено свыше 12,5 тысячи нелегальных врезок в трубопроводы Pemex, что на 45% больше, чем за тот же период 2017 года. По данным, опубликованным в конце декабря 2018 года, потери Pemex из-за воровства топлива и нефти превысили 60 миллиардов песо (более трех миллиардов долларов) в год.

МВД Мексики уже выступило с предложением приравнять кражи топлива к тяжким преступлениям. В этом случае, по мнению министра внутренних дел страны Ольги Санчес Кордеро, можно будет "надлежащим образом в судебном порядке преследовать эти преступления, которые стали раком, бичом для Мексики".