Новости

Более 70 человек застряли в горах на северо-востоке Чехии 02:21
Число жертв теракта в Колумбии увеличилось до десяти 02:13
В Мексике более 430 человек задержаны за хищения топлива 02:01
Британская полиция подтвердила, что принц Филипп в момент ДТП был трезв 00:47
В результате теракта в Колумбии погибли как минимум девять человек 00:38
Госдеп США призвал сотрудников выйти с понедельника на работу 00:32
СМИ назвали цель визита Собчак на Украину 00:19
В Москве женщина с двумя детьми попала под автобус 00:19
Глава МИД ФРГ заявил, что "Северный поток-2" уже не остановить 17.01.2019
В Москве иномарка столкнулась с трамваем: есть пострадавшие 17.01.2019
В Латвии начались драки между учениками русских и латышских школ 17.01.2019
На западе Украины попытались захватить храм УПЦ 17.01.2019
СК Мурманской области проверит обстоятельства взрыва газа в гараже 17.01.2019
Путин назвал сумму планируемых инвестиций в "Турецкий поток" 17.01.2019
Порошенко выбил телефон из рук снимавшего его украинца 17.01.2019
США разместят на Аляске новые системы перехвата ракет 17.01.2019
Супруг королевы Великобритании попал в аварию 17.01.2019
В Мурманской области при взрыве газового оборудования ранены два человека 17.01.2019
В Мурманской области при взрыве бытового газа погиб человек 17.01.2019
Путин обратился к людям, собравшимся у храма в Сербии 17.01.2019
Посольство РФ: Мы на связи с капитаном арестованного в Британии судна 17.01.2019
Суд в Швейцарии снял арест с акций "Газпрома" 17.01.2019
В Москве на парковке прогремел взрыв: погиб мужчина 17.01.2019
Путин: Турция намерена выстраивать отношения с партнерами в Европе 17.01.2019
Вышел ураганный первый трейлер "Джона Уика 3" с Киану Ривзом 17.01.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале и марте
В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале и марте
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
18.01.2019 02:01
Рубрика: В мире

В Мексике более 430 человек задержаны за хищения топлива

Одна из закрытых заправок Мехико. Фото: AP Photo/Marco Ugarte Одна из закрытых заправок Мехико. Фото: AP Photo/Marco Ugarte
Одна из закрытых заправок Мехико. Фото: AP Photo/Marco Ugarte

В Мексике в ходе реализации новой стратегии по борьбе с хищениями топлива правоохранительные органы задержали уже 435 человек. Все они были арестованы в период с первого декабря 2018 года и по 16 января нового года. Расследуется свыше 1,8 тысячи преступлений, связанных с воровством горючего.

По данным представителя генпрокуратуры Мексики Роберто Очоа, власти обнаружили и устранили более тысячи нелегальных врезок в трубопроводы, по которым перекачивается топливо. У злоумышленников изъято более четырех миллионов литров различных видов горючего, 965 автомобилей, 32 автоцистерны, а также более 10 единиц огнестрельного оружия, пишет ТАСС.

Фото: EPA-EFE/Francisco Guasco
Экс-президента Мексики обвинили в получении взятки от наркобарона

Напомним, с декабря прошлого года власти Мексики начали активно бороться с бандами похитителей топлива. К этой работе привлечены и вооруженные силы страны. К седьмому января несколько тысяч военных заняли шесть нефтеперерабатывающих заводов государственной нефтегазовой компании Pemex и ряд топливных терминалов. Президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор пообещал задействовать еще четыре тысячи военнослужащих.

Решение правительства отказаться от использования трубопроводов для транспортировки горючего привело к резкому снижению объемов перевозки и, как следствие, дефициту топлива в ряде регионов, в том числе и в столице. Сейчас ситуация с поставками топлива в Мехико начала улучшаться, утверждают власти.

В 2018 году в Мексике было обнаружено свыше 12,5 тысячи нелегальных врезок в трубопроводы Pemex, что на 45% больше, чем за тот же период 2017 года. По данным, опубликованным в конце декабря 2018 года, потери Pemex из-за воровства топлива и нефти превысили 60 миллиардов песо (более трех миллиардов долларов) в год.

МВД Мексики уже выступило с предложением приравнять кражи топлива к тяжким преступлениям. В этом случае, по мнению министра внутренних дел страны Ольги Санчес Кордеро, можно будет "надлежащим образом в судебном порядке преследовать эти преступления, которые стали раком, бичом для Мексики".

Пентагон продлил срок пребывания военных на границе с Мексикой
В мире Северная и Центральная Америка Мексика
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Совфед: США пытаются оправдать выход из ДРСМД российским оружием
Сербский президент подарил Путину щенка овчарки
В России разработана система предсказания ДТП
Нарышкин: Лондон уничтожает улики по "делу Скрипалей"
Британские власти арестовали российское судно "Кузьма Минин"