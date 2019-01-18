В Минфине опровергли слухи о готовности инвестпроектов "Списка Белоусова"

В пресс-службе Минфина "Российской газете" не подтвердили информацию о количестве близких к подписанию инвестиционных контрактов, которые рассматривает рабочая группа под руководством министра финансов Антона Силуанова и президента РСПП Александра Шохина.

"Информация о том, что рабочей группой отобраны 13 проектов с обязательством заключить по каждому из них инвестиционные соглашения в 1 квартале 2019 года не соответствует действительности, это неправда. Рабочей группой сформирован перечень из более 900 инвестиционных заявок, предложенных частным бизнесом, федеральными министерствами и субъектами Российской Федерации. Общий объем инвестиций по предложенным заявкам составляет около 75 триллионов рублей. Корпорацией ВЭБ.РФ совместно с РФПИ проводится экспертиза инвестиционных заявок", - ответили в пресс-службе на запрос "РГ".

Ранее сегодня газета "Известия" со ссылкой на Александра Шохина сообщила о том, что уже имеется список из 13 проектов в высокой степени готовности, и что в первом квартале ожидается заключение инвестиционных соглашений по ним на общую сумму 906,3 миллиарда рублей. Среди проектов фигурировали в частности строительство ВСМ "Москва-Казань-Екатеринбург", создание системы спутниковой связи и вещания, реконструкция дороги М-1 "Беларусь".