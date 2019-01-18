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18.01.2019 20:35
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Мурманске из почтовых отделений исчезло пиво

Текст: Алексей Михайлов (Мурманск)

В столице Заполярья в почтовых отделениях перестали продавать пиво.

Как выяснил корреспондент "РГ", в отделении на проспекте Ленина в центре Мурманска слабоалкогольных напитков не нашлось. Сотрудница почты пояснила, что в столице такую продукцию не продают после резкой реакции горожан.

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Ранее стало известно, что более чем в 40 отделениях из 152, было поставлено пиво. Четыре отделения находились в Мурманске.

Когда горожане высказались резко против, а региональные власти предложили открыть в отделениях продажу лекарств, реализация пива в столице региона была прекращена.

Экономика Товары и цены Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область
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