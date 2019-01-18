В Норвегии по подозрению в терроризме арестовали россиянина

Россиянин арестован в Норвегии по подозрению в терроризме. Накануне он совершил нападение на женщину, которая находится в критическом состоянии. Мужчина сам назвал этот инцидент актом терроризма.

Как сообщает норвежский телеканал NRK, в четверг, 17 января, 20-летний россиянин прибыл в страну из Башкортостана через Швецию. В этот же день в одном из магазинов Осло он совершил нападение с ножом на покупательницу. Она получила ранение в спину и была госпитализирована в критическом состоянии.

В норвежской полиции отметили, что пока нет оснований причислять злоумышленника к какой-либо из известных террористических организаций, но сам он признал себя виновным в совершении теракта.

"Я не могу вдаваться в детали допроса, но он сказал, что хотел совершить теракт и убить больше людей", - приводит сайт телекомпании слова главы полицейской службы безопасности Бенедикт Бьернланда.

Следствие предполагает, что после нападения на покупательницу злоумышленник планировал атаковать и продавца, но в последний момент решил бежать с места преступления. Оперативно прибывшие наряды полиции арестовали его рядом с магазином.