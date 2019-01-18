В Роскачестве рассказали об опасности моющих средств

Роскачество проводит исследование средств для мытья посуды 45 известных брендов. Результаты будут готовы через неделю, а пока специалисты организации дали несколько советов, как выбрать самые лучшие и безопасные.

Они пояснили, что любую бытовую химию можно разделить на органическую и неорганическую. Основной компонент многих неорганических средств для мытья посуды - это поверхностно-активные вещества (ПАВ), которые могут быть неионогенные, катионные, анионные.

Самые агрессивные и дешевые из них - анионные (А-ПАВ). Они же отлично пенятся. И если этого вещества много, средство для мытья посуды может вызвать аллергию. В связи с этим нужно внимательно изучать состав - если А-ПАВ больше пяти процентов, покупать не стоит. Оптимальный вариант, если его концентрация - два процента, отмечают в Роскачестве.

Неионогенные ПАВ не так сильно пенятся в воде, поэтому вместе с ними в средство добавляют анионные ПАВ. Но именно неионогенные - самые безопасные. Катионные ПАВ не очень хорошо моют, поэтому их не часто используют.

Специалисты рекомендуют избегать средств, в состав которых входят хлор, хлорорганические соединения, фосфаты, фосфонаты. Кроме того, аллергические реакции могут вызывать отдушки и ферменты.

Органические моющие средства включают в себя вещества растительного происхождения, которые целиком растворимые в воде. В них могут входить эфирные масла, экстракты цитрусовых, уксусная и лимонная кислота, сода. Органическая продукция должна маркироваться Ecogarantie, Eco Label, QAI или иным соответствующим знаком.

Если вы прочитали состав нескольких моющих средств, выбрали для себя оптимальное и стали им пользоваться, в Роскачестве рекомендуют перед новой покупкой перечитывать состав привычных средств, поскольку производители могут со временем заменять одни вещества на другие.

Если в посуде есть трещины и сколы, то нужно помнить, что в них могут задерживаться мельчайшие частицы средства.

Подробности можно прочитать на сайте Роскачества.