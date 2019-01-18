В России ответили на заявление США о продаже КНДР ракетных технологий

Посол Российской Федерации в Пхеньяне Александр Мацегора назвал надуманными обвинения США в том, что Россия могла передать КНДР свои ракетные технологии.

"Претензии в адрес России по поводу якобы закупленной у нас северокорейцами технологии в сфере противоракетной и противовоздушной обороны являются надуманными и абсолютно беспочвенными", - заявил посол РИА Новости.

По мнению высокопоставленного дипломата, такими обвинениями Вашингтон пытается оправдать свою дестабилизирующую политику в области международной безопасности.

В четверг президент США Дональд Трамп представил в Пентагоне обзорный доклад, в котором говорится о том, что КНДР купила российские технологии в сфере противоракетной обороны.

Он рассказал о планах по размещению двух десятков перехватчиков наземного базирования на базе Форт-Грили на Аляске, а также о наращивании общего числа противоракет якобы для защиты от северокорейских ракет.