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18.01.2019 16:40
Рубрика: Экономика

В РЖД объяснили, каким пассажирам лучше покупать невозвратный билет

Текст: Ольга Игнатова
Невозвратные железнодорожные билеты целесообразно приобретать в том случае, если пассажир на 100 процентов уверен, что его планы на поездку не сорвутся. Так считают в Федеральной пассажирской компании (ФПК), которая в структуре РЖД занимается перевозками в дальнем следовании.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Приобретайте невозвратный тариф, если: поездка носит личный характер, вы путешествуете без маленьких детей, вы не зависите от попутчиков, экономия для вас важнее всего", - приводит разъяснения ФПК агентство "РИА Новости". А если у человека плавающий график работы, маленькие дети, которые часто болеют, то лучше не рисковать. Можно экономить и другими способами: например, покупать билеты в ходе акций и распродаж.

Названы первые маршруты поездов с невозвратными билетами

Как сообщается на сайте ФПК, продажа билетов по "невозвратным" тарифам стартует с 20 января. А совершить поездку по невозвратному билету можно будет, начиная с 19 апреля. Первоначально невозвратные билеты будут доступны в двух поездах - №740/739 Москва-Воронеж (в вагоне с местами для сидения) и №026/025 Москва-Ижевск (в купейном вагоне).

Стоимость невозвратных билетов на 5-20% ниже стоимости возвратных. Размер скидки будет зависеть от типа вагона и времени года, когда совершается поездка.

Экономика Транспорт Железные дороги Компании Транспорт ОАО "Российские железные дороги"
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