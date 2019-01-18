В украинских Сумах произошел взрыв в кафедральном соборе

В кафедральном Спасо-Преображенском соборе украинского города Сумы прогремел взрыв, передает РИА Новости. Несмотря на большое количество прихожан, присутствовавших на службе, никто не пострадал.

По словам очевидцев, несколько неизвестных бросили в притвор собора взрывное устройство, которое взорвалось. По данным полицейских, речь идет не о взрывном устройстве, а о пиротехническом средстве для игры в страйкбол, которое не могло нанести ущерб.

В УПЦ связали этот случай с целым рядом аналогичных провокаций против церкви, которые усилились в последнее время.

"Действия преступников прямым следствием той агрессивной риторики, которая в последнее время звучит в адрес православных граждан и разжигает вражду на религиозной почве", - так прокомментировали инцидент в УПЦ.