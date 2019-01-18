Вьетнам отправил на орбиту исследовательский спутник

Ракета Epsilon, запуск которой был осуществлен в пятницу с космодрома в Японии, должна вывести на орбиту вьетнамский исследовательский спутник MicroDragon. Этот космический аппарат стал вторым, произведенным во Вьетнаме, и первым, созданным исключительно из местных комплектующих.

Масса спутника около 50 килограммов. Над его созданием трудилась группа из 36 вьетнамских инженеров, а в качестве консультантов выступили специалисты японского агентства аэрокосмических исследований, пишет ТАСС.

MicroDragon будет эксплуатироваться в исследовательских целях для оценки качества морской воды, контроля за состоянием морских ресурсов и наблюдения за природными явлениями вдоль вьетнамского побережья.

До этого запуска Вьетнам имел на околоземной орбите четыре космических аппарата - это телекоммуникационные, научно-исследовательский и наблюдательный спутники. Отмечается, что правительство Вьетнама планирует до 2030 года стать лидером освоения космоса в масштабах Юго-Восточной Азии.