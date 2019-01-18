Врачи объяснили важность вакцинации детей

В последнее время все больше родителей стали отказываться от вакцинации своих детей. Причины на это у каждой семьи разные, но, по мнению специалистов, результат один - от решений взрослых страдают дети.

По мнению врача общей практики Ларисы Дивеевой, вакцина - это защита человека, которой необходимо пользоваться. "Если вы вакцинируетесь от коклюша, то есть 98-процентная гарантия, что это заболевание вас не коснется. Двукратная прививка от кори обещает на 97 процентов, что инфекция обойдет вас стороной", - рассказала она в беседе с "Вечерней Москвой".

При этом Дивеева отметила, что у любой вакцины есть свои противопоказания, о которых нельзя забывать. Так, людям с иммунодефицитом запрещено вводить живые вакцины, а прививку от коклюша недопустимо делать ребенку, у которого зафиксировано тяжелое прогрессирующее заболевание нервной системы.

От том, что в вопросе вакцинации важен индивидуальный подход к каждому пациенту говорит и аллерголог и иммунолог Людмила Василенко. "Если у ребенка есть аллергия, обязательно нужно пройти осмотр у педиатра, если доктор не находит никаких противопоказаний, прививку лучше сделать", - отметила она, подчеркнув, что, принимая решение о вакцинации по отзывам в интернете, родители берут на себя ответственность не только за здоровье, но и за жизнь своего малыша. При этом, по словам Василенко, взрослые не знакомы со всеми нюансами. Так, например, коклюш очень опасен для детей до трех лет и может привести к серьезным осложнениям.

Врачи уже не раз выступали с инициативой наказывать родителей, которые отказываются от вакцинации своих детей. Предлагается ввести административную ответственность в случае получения детьми инвалидности из-за инфекции.

По данным Всемирной организации здравоохранения, от инфекционных заболеваний из-за отсутствия прививок ежегодно умирают 1,5 миллиона детей. Большинство детских смертей по этой причине случается в странах третьего мира, но и в Европе в последние годы ситуация неутешительная. Так, в 2017 году в одной только Румынии из двух тысяч заболевших корью малышей от болезни умерли 17, а 200 детей получили ушные инфекции и на всю жизнь лишились слуха. По статистике, от кори в Румынии умирает каждый сотый малыш, а США - каждый тысячный.