Новости

Лукашенко не против общей валюты с Россией 18:09
Названа причина взрыва на газопроводе в Ленобласти 18:09
Россия согласилась направить к Керченскому проливу европейских экспертов 18:00
Число кандидатов в президенты Украины выросло до 10 человек 17:59
В Уфе уволили дознавательницу, заявившую о групповом изнасиловании 17:52
В Норвегии по подозрению в терроризме арестовали россиянина 17:37
Крещенские морозы простоят в Москве до конца следующей недели 17:36
Первые комплексы "Панцирь-СА" передадут в войска в 2019 году 17:33
В российских кинотеатрах выходит военная документалка Питера Джексона 17:33
На севере Петербурга автомобиль протаранил остановку 17:29
Из Севастополя в Сирию отправят 200 тысяч тонн зерна 17:13
У мультфильма про Карлсона может появиться продолжение 17:10
Правительство рассмотрит вопрос допфинансирования полетов в ДФО 17:09
Стоимость барреля нефти в этом году может достичь 80 долларов 17:00
Volvo заменит V40 новым кроссовером 17:00
Бастрыкин поручил разобраться в ДТП с военным судьей 16:50
Симфонический оркестр Татарстана получил собственный абонемент в Москве 16:47
Нефтегазодобытчики сократили инвестиции в геологоразведку 16:43
Врачи объяснили важность вакцинации детей 16:42
Умер знаменитый ведущий телеканала "2x2" Виктор Владимирович 16:38
В Шахтах восстановят пострадавший от взрыва газа дом 16:36
Краков примет "Детское Евровидение" в этом году 16:32
Путин обсудил на Совбезе ситуацию вокруг Косово 16:15
Активная ликвидация отходов Байкальского ЦБК начнется в июне 16:11
В Ингушетии нашли необычные останки древней женщины 16:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале и марте
В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале и марте
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
Составлен рейтинг лучших российских зимних курортов
Составлен рейтинг лучших российских зимних курортов
18.01.2019 16:42
Рубрика: Общество

Врачи объяснили важность вакцинации детей

В последнее время все больше родителей стали отказываться от вакцинации своих детей. Причины на это у каждой семьи разные, но, по мнению специалистов, результат один - от решений взрослых страдают дети.

По мнению врача общей практики Ларисы Дивеевой, вакцина - это защита человека, которой необходимо пользоваться. "Если вы вакцинируетесь от коклюша, то есть 98-процентная гарантия, что это заболевание вас не коснется. Двукратная прививка от кори обещает на 97 процентов, что инфекция обойдет вас стороной", - рассказала она в беседе с "Вечерней Москвой".

При этом Дивеева отметила, что у любой вакцины есть свои противопоказания, о которых нельзя забывать. Так, людям с иммунодефицитом запрещено вводить живые вакцины, а прививку от коклюша недопустимо делать ребенку, у которого зафиксировано тяжелое прогрессирующее заболевание нервной системы.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Роспотребнадзор предупредил россиян об активности гриппа в Европе

От том, что в вопросе вакцинации важен индивидуальный подход к каждому пациенту говорит и аллерголог и иммунолог Людмила Василенко. "Если у ребенка есть аллергия, обязательно нужно пройти осмотр у педиатра, если доктор не находит никаких противопоказаний, прививку лучше сделать", - отметила она, подчеркнув, что, принимая решение о вакцинации по отзывам в интернете, родители берут на себя ответственность не только за здоровье, но и за жизнь своего малыша. При этом, по словам Василенко, взрослые не знакомы со всеми нюансами. Так, например, коклюш очень опасен для детей до трех лет и может привести к серьезным осложнениям.

Врачи уже не раз выступали с инициативой наказывать родителей, которые отказываются от вакцинации своих детей. Предлагается ввести административную ответственность в случае получения детьми инвалидности из-за инфекции.

По данным Всемирной организации здравоохранения, от инфекционных заболеваний из-за отсутствия прививок ежегодно умирают 1,5 миллиона детей. Большинство детских смертей по этой причине случается в странах третьего мира, но и в Европе в последние годы ситуация неутешительная. Так, в 2017 году в одной только Румынии из двух тысяч заболевших корью малышей от болезни умерли 17, а 200 детей получили ушные инфекции и на всю жизнь лишились слуха. По статистике, от кори в Румынии умирает каждый сотый малыш, а США - каждый тысячный.

Общество Семья и дети Общество Здоровье
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин обсудил на Совбезе ситуацию вокруг Косово
Эксперт: Шансы "Нафтогаза" арестовать активы "Газпрома" минимальны
СК: Взрыв газа, а не теракт - приоритетная версия по Магнитогорску
Льготы для многодетных семей соберут в одном законе
Главы ДНР и ЛНР заявили о проведении военных учений