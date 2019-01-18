Вышел трейлер психоделического сериала Now Apocalypse

На YouTube-канале Starz обнародован галлюциногенный трейлер комедии Now Apocalypse - сплошной "психодел" и телесное буйство.

По синопсису шоу заверчено вокруг юноши Улисса и его друзей, которые проходят в Лос-Анджелесе череду приключений "в поисках любви, секса и славы".

При этом в какой-то момент протагонист, преследуемый странными сновидениями, начинает задаваться вопросом, а не попал ли он в эпицентр какого-то "темного и ужасного заговора"?! Впрочем, есть и другая версия умственной расфокусировки героя - злоупотребление препаратами.

Какая из гипотез вернее - узнаем по премьере. Которая состоится 10 марта. В первом сезоне заявлены десять получасовых эпизодов.

Режиссер всех серий, сосценарист и сопродюсер - сумрачный американский 59-летний некогда гений Грегг Араки ("Поколение игры Doom", невыносимо потешная "Хохотушка" с Анной Фэрис, "Загадочная кожа", "Полный Пэ"). Исполнительные продюсеры - Стивен Содерберг и Грегори Джейкобс.

В ролях: Эван Джогиа ("Социопат", "Каприка"), Джейкоб Артист ("Американская история ужасов", "Хор"), Роксана Мескида ("Сплетница"), Бо Мирчофф ("Отчаянные домохозяйки", "Неуклюжая"), Тайлер Пози ("Йоганутые"), Крис Аквилино ("Силиконовая долина", "Большая маленькая ложь").