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Вышел трейлер психоделического сериала Now Apocalypse

Новости
    18.01.2019, 15:59
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ STARZ Фото: youtube.com/ STARZ
Фото: youtube.com/ STARZ

На YouTube-канале Starz обнародован галлюциногенный трейлер комедии Now Apocalypse - сплошной "психодел" и телесное буйство.

По синопсису шоу заверчено вокруг юноши Улисса и его друзей, которые проходят в Лос-Анджелесе череду приключений "в поисках любви, секса и славы".

При этом в какой-то момент протагонист, преследуемый странными сновидениями, начинает задаваться вопросом, а не попал ли он в эпицентр какого-то "темного и ужасного заговора"?! Впрочем, есть и другая версия умственной расфокусировки героя - злоупотребление препаратами. 

Какая из гипотез вернее - узнаем по премьере. Которая состоится 10 марта. В первом сезоне заявлены десять получасовых эпизодов.

Фото: kinopoisk.ru
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Режиссер всех серий, сосценарист и сопродюсер - сумрачный американский 59-летний некогда гений Грегг Араки ("Поколение игры Doom", невыносимо потешная  "Хохотушка" с Анной Фэрис, "Загадочная кожа", "Полный Пэ"). Исполнительные продюсеры - Стивен Содерберг и Грегори Джейкобс.

В ролях: Эван Джогиа ("Социопат", "Каприка"), Джейкоб Артист ("Американская история ужасов", "Хор"), Роксана Мескида ("Сплетница"), Бо Мирчофф ("Отчаянные домохозяйки", "Неуклюжая"), Тайлер Пози ("Йоганутые"), Крис Аквилино ("Силиконовая долина", "Большая маленькая ложь"). 

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