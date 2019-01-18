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В WhatsApp начали пропадать сообщения

18.01.2019,  
12:50
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Мессенджер WhatsApp для Android может самостоятельно, не уведомляя пользователя, удалять старые сообщения. Это происходит из-за ошибки, которую в настоящее время изучают разработчики.

О баге стало известно из сообщений пользователей в социальных сетях, на которые ссылается NDTV.

Так, один из пострадавших пожаловался, что регулярно сталкивается с проблемой еще с лета 2018 года. "Я постоянно теряю старые сообщения. Я отправил кучу писем в WhatsApp, они уже просто перестали отвечать. Перепробовал все - сбрасывал телефон, ставил другую версию WhatsApp, менял аппарат на другой, но это оказалось бесполезно", - рассказал пользователь.

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Напомним, что с ноября 2018 года WhatsApp начал хранить переписку пользователей в их персональных "облаках" на сервисе Google Drive. Некоторые комментаторы связывают нововведение с проблемой потери старых сообщений.

Какие именно версии мессенджера содержат баг, неизвестно. Разработчики WhatsApp сообщили, что в курсе существования проблемы и работают над ее устранением.

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