WSJ: США могут отменить пошлины на товары из КНР

Вашингтон рассматривает возможность отмены введенных импортных пошлин в отношении китайских товаров для того, чтобы придать стимул торговым переговорам с Пекином, а также попытаться заставить КНР пойти на значительные уступки в данном вопросе.

Такую информацию опубликовала газета The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники. По их данным, с предложением частично или полностью отменить пошлины на импортируемые из КНР товары выступил глава минфина США Стивен Мнучин. По его мнению, это поможет также успокоить рынки, которые из-за неопределенности в отношениях США и Китая переживают период нестабильности.

Как отмечает издание, Мнучин выступил с идеей отмены пошлин в то время, когда в Вашингтоне решают, каким образом можно заставить Китай пойти на уступки в торговых вопросах. Глава минфина рассматривает возможность озвучить свои предложения во время очередного раунда торговых консультаций между двумя странами, которые пройдут в Вашингтоне 30-31 января, пишет ТАСС.

Между тем, по данным газеты, Мнучин столкнулся с сопротивлением со стороны представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера, который убежден, что в Пекине воспримут такой шаг Вашингтона как слабость. Отмечается, что Лайтхайзер изначально выступал против любой отмены импортных пошлин в отношении КНР в связи с тем, что Пекин, по его словам, до сих пор не выполнил данные им обещания в сфере торговли.

Однако в последнее время Лайтхайзер смягчил свою позицию, допустив, что некоторые тарифы все же могут быть отменены, но только в том случае, если Вашингтону и Пекину удастся заключить прочное торговое соглашение к первому марта.

Представитель минфина в свою очередь заявил The Wall Street Journal, что все предложения "находятся на стадии обсуждения". Президенту США Дональду Трампу они пока не были представлены.