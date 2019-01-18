Зачем в Крещенский сочельник и на Крещение набирать воду

Загодя, едва ли не за неделю до начала Крещенского сочельника - дня накануне праздника и самого праздника Крещения Господня, в Сети появляются броские заголовки. "Зачем трижды окунаться в воду на Крещение", "От чего спасает Крещенская вода", "Что делать со святой Крещенской водой", "Как отметить праздник Крещения и Крещенский сочельник", совсем несусветное - "Обязательные блюда на стол в день праздника Крещения", и полностью бредовые: "Почему нельзя ставить бутылки с Крещенской водой на землю? Что будет за грех, если святую Крещенскую воду пролили?"

Святая вода, прорубь, окунание в Крещенскую воду, купание на Крещение - настолько яркие информационные поводы, что может сложиться впечатление, будто это какой-то зимний двухдневный праздник воды. Ритуальный экстрим сродни огнехождению мексиканских индейцев или глотанию шпаг древними индусами. Но ведь 18 января называется Навечерие Богоявления, то есть день накануне праздника Богоявления, и уж только потом, как пояснение - Крещенский сочельник, а 19 января - Святое Богоявление или Крещение Господне. И главное тут не вода, а событие, произошедшее с Иисусом Христом, о котором рассказано во всех четырех Евангелиях.

Может, колючие, пронизывающие ветра Крещенского сочельника и крещенские морозы праздника 2019 года остановят лихую часть населения, граждане внемлют предупреждениям медиков, словам богословов, и праздник будет отмечен не обморожениями и простудами, а общей молитвой в храме.

Но как же правильно провести Крещенский сочельник? Праздник Святого Богоявления, или Крещения Господня, наступит только завтра, и для того, чтобы мы смогли духовно приобщиться к воспоминаемым событиям, пережить их как реальность, Церковь всегда готовит нас к этому. Чаще всего эта подготовка заключается в посте, ведь пост помогает нам уйти от телесного, сосредоточиться на духовном. Празднику Богоявления предшествует строгий однодневный пост Крещенского сочельника. Как и в Рождественский сочельник, в этот день не принято вкушать пищу до "первой звезды", и после этого едят только сочиво - отваренные с медом зерна пшеницы или риса. Так как верующий в этот день стараются попасть на службу, а во время богослужения "первую звезду" символизирует выносимая после литургии свеча, то в реальной практике пост Крещенского сочельника должен был бы заканчиваться после утренней литургии. Но в силу того, что в день Крещенского сочельника после Божественной литургии совершается великое освящение воды, на котором также присутствуют верующие, к пище в этот день мы приступаем только после первого "причащения" крещенской водой. То есть пост Крещенского сочельника длится с вечера 17 января (в Церкви день начинается с вечера накануне) до окончания молебна на освящение воды - водосвятия.

В Крещенский сочельник и начинается великое водосвятие - великое освящение воды, которое продолжится завтра. Особые свойства Крещенской, или Богоявленской, воды отмечал еще в VI в. святитель Иоанн Златоуст: "В этот праздник в полночь все, почерпнув воды, приносят ее домой и хранят весь год. Cущество этой воды не портится от продолжительности времени, но целый год, а часто два или три года она остается неповрежденною и свежею и, после столь долгого времени, не уступает водам, только что взятым из источников".

При водосвятии священник читает молитву, в которой просит Господа прийти и наитием Святаго Духа освятить воду сию, дать ей благодать избавления, дар освящения, грехов разрешения, недугов исцеление, сотворить ее источником нетления, сделать для демонов губительной, для чар врагов рода человеческого неприступной и ангельской крепости исполненной. Всем "почерпающиим и причащающимся" крещенской водой, будет она "ко очищению душ и телес, ко исцелению страстей, ко освящению домов и ко всякой пользе изрядну..." Потому что сегодня Сам Господь освятил "воду сию Духом Своим Святым". И заканчивается молитва при великом освящении воды прошением: "Даждь же всем прикасающимся ей и причащающимся и мажущимся ею освящение, здравие, очищение и благословение".

Зная о благодатных свойствах великой агиасмы (агиасма - буквально, с греческого "святыня"), к ней издавна относились крайне трепетно: в доме всегда хранился крещенская вода - на случай болезней, искушений, нападок нечистой силы. И все-таки, благоговея перед святой водой, надо понимать, что святость крещенской воды не больше святости Таинств Церкви и, естественно, Самого Спасителя. Когда мы готовы часами простаивать в очереди за святой водой, но при этом "забываем" про Божественную литургию, про Таинство Исповеди и Таинство Причащения, мы уподобляемся язычникам, наша живая вера превращается в магизм, шаманство. И раз уж речь зашла о магизме, скажу, что бытующий в некоторых очередях запрет: "Нельзя ставить емкость с крещенской водой, которую ты несешь домой, на землю", - чистейшее суеверие. Как написано в Типиконе - Уставе по богослужениям, крещенская вода "благодати ради Божия дана бысть на освящение миру и всей твари. Темже (для того) во всяких местах - и скаредных и всюду - кропится, яже и под ногами нашими суть".

Надо помнить и о том, что крещенской воды хватит на всех: освящение великой агиасмы совершается дважды - накануне праздника Богоявления (в Крещенский сочельник) и в самый день праздника после литургии. И сегодня, в Крещенский сочельник, день строго поста верующие стараются не только про запас набрать побольше святой воды, но исповедоваться, причаститься, чтобы духовно обновленными встретить наступающий праздник Богоявления. Праздник, напоминающий нам о том, что при Крещении Иисуса Христа в реке Иордань впервые миру были явлены все три Ипостаси Бога - Бог Отец, Сын Божий и Святой Дух.

Да, воду, освящаемую особым чином в день Крещенского сочельника и в день праздника Богоявления Господня, называют святыней, но только Таинство Исповеди и Таинство Причащения дают благодать очищения от грехов.

Что касается народного обычая окунаться в ледяную прорубь в ночь на 19 января, или в сам день Крещения, то он имеет языческие корни и далек от церковного понимания праздника Богоявления, или Крещения.

Народный обычай наших предков - не церковный обряд, и уж, конечно, не богослужебный чин, и ни в коем случае не Церковное Таинство, а именно народный обычай - окунаться в прорубь в день праздника Крещения - имел, по свидетельству историков, распространение в некоторых южных губерниях России и Малороссии. Связан этот обычай был с тем, что накануне праздника Крещения, в Крещенский сочельник, заканчивались Святки. Вопреки полному названию Святок - "Святые дни", в народе во время этого веселого, радостного периода часто гадали, ездили ряжеными в гости, устраивали гульбу.

По замечанию митрополита Московского Филарета (Дроздова): "Дух Христов не враг благозаконных радостей". При этом церковь всегда однозначно отвергала как греховные всяческие гадания и волхования, а сами гадатели подлежали шестилетнему отлучению от Таинства Причастия или даже низвержению из лона Церкви. Осуждалось также переодевания мужчин в женские одежды и наоборот, уподобление людей "зверовидным существам", "рыкание звериными голосами потехи ради", прочие бесчинства. Народ, конечно, помнил об отношении Церкви к подобным забавам. И если во время святочных гуляний беспутства выходили за рамки, люди, понимая греховность содеянного, чувствуя вину, пытались таким же, вполне языческим способом, выйти из ситуации. Существовало поверье, что если на Крещение окунуться в прорубь, то с тебя будет "смыта скверна бесовских масок".

Вот что, например, написано в "Настольной книге для священно-церковно-служителей" С. В. Булгакова, 1913 год: "…В некоторых местах существует обычай в этот день купаться в реках (купаются в особенности те, которые на Святках переряживались, гадали и проч., суеверно приписывая этому купанью очистительную силу от этих грехов). Такой обычай нельзя оправдать желанием подражать примеру погружения в воде Спасителя, а также примеру палестинских богомольцев, купающихся в реке Иордане во всякое время. На востоке для богомольцев это безопасно, потому что там нет такого холода и таких морозов, как у нас.

В пользу такого обычая не может говорить и верование в целебную и очистительную силу воды, освященной Церковью в самый день крещения Спасителя, потому что купаться зимой - значит требовать от Бога чуда или же совершенно пренебрегать своей жизнью и здоровьем".