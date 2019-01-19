210 лет со дня рождения Эдгара Аллана По: Невероятные факты о писателе

19 января 1809 года в семье актеров родился будущий основатель современного детектива, "архитектор" коротких жанров и чуткий поэт Эдгар По, чей литературный ДНК изменил мировую литературу. Другую фамилию писателю еще предстоит взять - после ухода отца из семьи и смерти матери мальчика усыновит богатое, но бездетное семейство Алланов. Биография писателя окутана слухами, многие из которых тот, как истинный романтик, создавал сам, включал выдуманные факты в свои автобиографии. Одним из таких примеров стал рассказ о посещении Петербурга - По якобы направлялся в Грецию, чтобы бороться за ее освобождение, как свободолюбец Байрон, однако не добрался до пункта назначения, а волею судеб оказался в России.

"Моя жизнь - каприз - импульс - страсть - жажда одиночества - презрение к настоящему, разжигаемое страстностью ожидания будущего", - однажды сказал про себя По. Эта фраза стала отражением неразрешимого конфликта писателя и общества, погрязшего в меркантильных интересах и устаревающих нравах. Увы, современники так и не примут писателя по-настоящему, даже некролог напишут язвительный: "Эдгар По мертв. Он умер позавчера в Балтиморе. Известие это поразит многих, но мало кого опечалит".

Многие знают Эдгара Аллана По как основателя современного детектива и непревзойденного мастера саспенса. Именно его произведение "Убийство на улице Морг" принято считать началом детектива в той форме, в которой мы знаем его сегодня. Однако По был автором нескольких поэтических сборников, первый из которых - "Тамерлан" и другие стихотворения" - был опубликован, когда поэту исполнилось 18 лет. Для своих первых работ он использовал псевдоним "Бостонец". В 2009 году неизвестный поклонник творчества писателя купил сохранившуюся копию этого сборника за 662,5 тысячи долларов - рекордную сумму для литературного мира США.

Поистине знаменитым же По сделало стихотворение "Ворон", опубликованное в 1845 году, за четыре года до смерти автора. Однако сам По считал своим лучшим стихотворением малоизвестную поэму в прозе "Эврика", в котором оказались удивительные предсказания: что вселенная зародилась в результате события, давшего начало всем частицам, и о том, что она могла постоянно расширяться. Можно сказать, что это единственный труд по астрономии, написанный поэтом.

Французские поэты-символисты, начиная с Шарля Бодлера, а затем и их русские коллеги, прежде всего Брюсов (который в биографическом очерке об Эдгаре По называл его "величайшим из американских поэтов) и Бальмонт, широко переводившие стихотворения Эдгара Аллана По, приближали его признание как непревзойденного лирика.

На родине же за По закрепилась слава аморалиста: у писателя были проблемы с алкоголем и азартными играми, что неизбежно настраивало людей против него. Несмотря на то, что с легкостью можно предположить, какими были причины смерти писателя, имевшего подобные пагубные привычки, утверждать наверняка не берется никто: Эдгара Аллана По нашли на улице в коматозном состоянии 3 октября 1849 года и отвезли в больницу. Однако помочь ему уже не удалось, и никто так и не узнал, какие события предшествовали этой трагедии и почему всегда опрятный писатель лежал ничком на улице (по некоторым данным - в канаве) в обносках с чужого плеча.

В 1949 году, в год столетия со дня смерти поэта, но в день его рождения - 19 января, на его могилу впервые пришел таинственный человек, позже прозванный Poe Toaster ("Поднимающий тост за По"). Он был в широкополой шляпе и белом шарфе, а в руках держал бутылку коньяка и букет роз. Кстати, исследователи По до сих пор гадают, почему Poe Toaster предпочел приносить именно этот напиток, ведь он не фигурирует ни в одном произведении или в автобиографии писателя. Визиты таинственного незнакомца превратились в традицию, ежегодно он приходил помянуть писателя между полуночью и шестью утра в день его рождения и периодически оставлял на могиле записки.

В 1999 году очередное послание сообщило, что Poe Toaster умер и традиция перешла к его сыну. А в 2010-м, впервые за 70 лет, таинственный незнакомец не появился. Не пришел он ни в 2011 году, ни годом позже. Однако в 2015 году Историческое общество Мэриленда решило поддержать традицию: было решено тайно выбрать человека, который продолжил бы совершать ритуал каждый год в день рождения поэта. Чтобы не нарушать негласных правил, личность того, кто стал новым Poe Toaster, не раскрывается.