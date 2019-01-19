Белый дом подтвердил встречу Трампа и Ким Чен Ына в феврале

Вторая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоится ближе к концу февраля. Место проведения саммита будет объявлено позже.

Об этом в пятницу заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, комментируя итоги переговоров американского лидера с заведующим отделом единого фронта ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ен Чхолем.

Сандерс отметила, что встреча продлилась один час 30 минут. За это время стороны обсудили денуклеаризацию и будущий саммит лидеров двух стран, который состоится во второй половине февраля. "Президент с нетерпением ждет встречи с Ким Чен Ыном", - цитирует ТАСС.

Напомним, в первый в истории саммит лидеров США и КНДР состоялся в Сингапуре 12 июня. Стороны договорились, что КНДР прекратит ядерную и ракетные программы в ответ на нормализацию отношений двух стран и прекращение формального состояния войны на Корейском полуострове.

Однако Пхеньян упрекает Вашингтон в том, что он не выполняет своих обещаний и лишь требует действий от КНДР, а администрация США высказывала недовольство отсутствием новых шагов со стороны Северной Кореи по ядерному разоружению.