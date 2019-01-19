Bloomberg узнал о подготовке ограничений для китайских IT-компаний в США

Администрация Трампа готовит указ, который может значительно ограничить работу китайских государственных телекоммуникационных компаний в США по соображениям национальной безопасности, информирует деловое издание Bloomberg.

По данным источников издания, в указе, который еще не был представлен президенту на подпись, не упоминаются компании Huawei Technologies Co или ZTE Corp. Им не запрещено продавать свою продукцию в США. Однако департамент торговли получит больше полномочий оценивать китайские IT-продукты и возможности приобретения компаний в Америке.

Некоторые американские компании готовятся к возможному указу администрации Трампа, который может быть принят в ближайшие несколько недель, и нанесет серьезный вред Huawei, отмечают специалисты.

Напомним, компания Huawei занимает лидирующие позиции в мире по поставкам технологий для перспективных сетей 5G. Однако американские чиновники подозревают, что продукты бренда могут быть использованы Пекином для слежки за западными правительствами и компаниями. Китайская сторона эти обвинения отрицает. Кроме того, Huawei и ZTE стали мишенью США в расследовании предполагаемых схем уклонения от американских санкций в отношении Ирана.