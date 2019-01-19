Черноморский флот приступил к наблюдению за американским эсминцем

Силы Черноморского флота начали слежение за американским эсминцем Donald Cook сразу после его входа в акваторию Черного моря.

"К непосредственному наблюдению за действиями американского военного корабля приступил сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый", - сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

Там отметили, что за Donald Cook, пока он будет находиться в зоне ответственности Черноморского флота, будут вести слежение "с помощью электронных и технических средств флота".

Вход эсминца в акваторию Черного моря через пролив Дарданеллы был зафиксирован в 20:50 по московскому времени. По установленным правилам Donald Cook не сможет пребывать в Черном море больше, чем 21 сутки.

Ранее пресс-служба шестого флота ВМС США проинформировала, что эсминец направляется в Черное море "для проведения операций по обеспечению безопасности на море, укрепления стабильности и совместной готовности с нашими союзниками по НАТО и партнерами в регионе".

Известно, что на борту корабля могут быть размещены до 90 крылатых ракет "Томагавк", дальность их полета составляет до 2,5 тысячи километров.