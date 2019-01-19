Новости

Премьер-министр Баварии избран главой Христианско-социального союза 19.01.2019
Известный американский фигурист покончил с собой 19.01.2019
Петр Положевец назначен исполнительным директором фонда "Вклад в будущее" 19.01.2019
Черноморский флот приступил к наблюдению за американским эсминцем 19.01.2019
Настя Рыбка задержана на 72 часа 19.01.2019
Трамп предложит компромисс для завершения бюджетного кризиса 19.01.2019
СМИ раскритиковали Джорджа Буша-младшего за пиар на фоне шатдауна 19.01.2019
Захарова ждет от Чубайса ответа, "как ваучер члена кабинета" 19.01.2019
Столичных водителей призвали к осторожности из-за непогоды 19.01.2019
Школьник из Башкирии выложил в Сеть видео из президентского самолета 19.01.2019
Латвийский полицейский мечтал заработать миллиард евро на кокаине 19.01.2019
Авиадебоширку с рейса Москва-Дубай привлекли к ответственности 19.01.2019
Снегопады в США привели к отмене более 6 тысяч рейсов 19.01.2019
Филарет объявил себя патриархом всея Руси 19.01.2019
Мастер-шоу КХЛ выиграла команда дивизиона Чернышева 19.01.2019
В Москве строители нашли семь снарядов времен войны 19.01.2019
Вышел трейлер digital-триллера "Операция "Колибри" 19.01.2019
Лыжник Большунов стал вторым в спринте на этапе КМ в Эстонии 19.01.2019
Сноубордистка Соболева завоевала "серебро" на этапе КМ в Словении 19.01.2019
Россиянки стали пятыми в эстафете на этапе КМ по биатлону 19.01.2019
Энергоблок Ровненской АЭС вновь подключили к сети 19.01.2019
В многоэтажке в Архангельске произошел хлопок газа 19.01.2019
В Гданьске простились с трагически погибшим мэром Павлом Адамовичем 19.01.2019
В Подмосковье пять человек отравились угарным газом 19.01.2019
Вышел трейлер драмы о корнях норвежского блэк-метала Lords of Chaos 19.01.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале и марте
В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале и марте
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
Составлен рейтинг лучших российских зимних курортов
Составлен рейтинг лучших российских зимних курортов
19.01.2019 22:43
Рубрика: Власть

Черноморский флот приступил к наблюдению за американским эсминцем

Силы Черноморского флота начали слежение за американским эсминцем Donald Cook сразу после его входа в акваторию Черного моря.

"К непосредственному наблюдению за действиями американского военного корабля приступил сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый", - сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

Там отметили, что за Donald Cook, пока он будет находиться в зоне ответственности Черноморского флота, будут вести слежение "с помощью электронных и технических средств флота".

Фото: YouTube
Самый дорогой вертолет морской пехоты США преследуют неприятности

Вход эсминца в акваторию Черного моря через пролив Дарданеллы был зафиксирован в 20:50 по московскому времени. По установленным правилам Donald Cook не сможет пребывать в Черном море больше, чем 21 сутки.

Ранее пресс-служба шестого флота ВМС США проинформировала, что эсминец направляется в Черное море "для проведения операций по обеспечению безопасности на море, укрепления стабильности и совместной готовности с нашими союзниками по НАТО и партнерами в регионе".

Известно, что на борту корабля могут быть размещены до 90 крылатых ракет "Томагавк", дальность их полета составляет до 2,5 тысячи километров.

Новые американские корабли прибрежной зоны назвали бесполезными
Власть Безопасность Армия Россия и США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Черноморский флот приступил к наблюдению за американским эсминцем
Путин окунулся в прорубь на Крещение
Филарет объявил себя патриархом всея Руси
Стали известны детали экстренного обращения Трампа к нации
Минсельхоз: Ценовая ситуация в отношении продуктов стабильная