Число погибших при взрыве трубопровода в Мексике выросло до 66 человек

Число погибших при взрыве на нефтяном трубопроводе в штате Идальго увеличилось до 66, еще 76 человек получили ранения различной тяжести, информировал губернатор Омар Файяд. Ранее сообщалось о двадцати погибших, а также о многочисленных пострадавших от ожогов.

Напомним, взрыв на нефтепроводе Туспан-Тула в штате Идальго произошел утром в субботу, 19 января. Полиция проводит расследование инцидента. По предварительным данным, трагедия произошла вследствие незаконной врезки к магистральному нефтепроводу. Большое количество жертв объясняется тем, что многие жители хотели воспользоваться бесплатным топливом.

Инцидент в провинции Идальго не скажется на поставках бензина населению, заверили, со своей стороны, представители государственной нефтяной компании Pemex.