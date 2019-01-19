Число участников проекта "Басни Крылова. Прочитаем вместе" продолжает расти

"Российская газета" и портал "ГодЛитературы.РФ" решили записать новую видеокнигу - на этот раз к 250-летию знаменитого баснописца Ивана Крылова.

Вечный, всегда актуальный, более чем современный, Иван Андреевич известен нам со школьной скамьи. Но спустя много-много лет после окончания школы мы не раз в своей обычной жизни то к слову, то по делу вспоминаем его остроумные басни.

В проекте уже участвуют звезды (актер Алексей Гуськов), политики (министр просвещения РФ Ольга Васильева, министр культуры Москвы Александр Кибовский), но активно заявки поступают и от читателей газеты и портала. Уже несколько десятков роликов поступили в редакцию. Их можно увидеть на портале ГодЛитературы.РФ и в соцсетях и на Youtube. Напоминаем, что только лучшие ролики попадут в финальную видеокнигу. А определит победителя народное голосование на портале ГодЛитературы.РФ.

Еще не поздно прислать свой ролик. Прочтите любую басню Ивана Крылова и загрузите свой ролик на YouTube с хештегами #басниКрылова, #Крылов250, #читаембасни, #читаемКрылова. Формат видео - горизонтальный, в названии - имя чтеца и название басни. Заполните форму на портале ГодЛитературы.РФ (необходимо приложить ссылку на ролик) до 31 января (23:55) 2019 года.

Также можно выложить ролик в социальные сети (Facebook, VK, Instagram) с указанными хештегами. Народное голосование за лучший ролик пройдет с 1 до 10 февраля (23:55) 2019 года.

Предлагаем вам познакомиться с роликами, которые записали наши читатели.

Читает юная Ульяна Федоринина - постоянная участница всех наших проектов. Кстати, с музыкальным сопровождением.

А это совсем революционная концепция "Квартета" без слов.

Этот ролик был прислан нам из Тайваня.

И еще один вариант этой басни в исполнении Савелия Тюлина из Вологды.

А своего "Волка и ягненка" прислал Эдиз Доган Карагоч из Турции.