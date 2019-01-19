Экс-помощник Макрона незаконно использовал диппаспорта

Бывшему помощнику президента Франции Эмманюэля Макрона предъявили обвинения в незаконном использовании дипломатических паспортов.

Александр Беналля был уволен из администрации главы государства в августе прошлого года после избиения участников демонстрации. С тех пор он не имел права использовать дипломатический паспорт, однако, как было установлено следствием, продолжал делать это во время зарубежных поездок.

В декабре 2018 года Беналля стал фигурантом дела, касающегося незаконного получения официальных документов.

Ранее в интервью сайту Mediapart экс-помощник Макрона заявил, что диппаспорт ему вернул один из сотрудников президентской администрации с условием, что он "не будет делать глупостей". В Елисейском дворце эти слова опровергли и передали дело в прокуратуру.