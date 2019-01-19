Энергоблок Ровенской АЭС отключили из-за неполадок в системе станции

Третий энергоблок Ровенской АЭС был отключен от энергосети из-за срабатывания системы безопасности, информирует атомная генерирующая компании "Энергоатом".

В результате действия технологической защиты снижена мощность реакторной установки блока №3. На месте работает комиссия, говорится на сайте компании.

Специалисты отмечают, что в настоящее время первый энергоблок находится на плановом капитальном ремонте, второй и четвертый - работают с полной нагрузкой.

Напомним, Ровенская атомная электростанция расположена на северо-западе Ровенской области Украины. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт.