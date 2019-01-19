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Рубрика: В мире

Foreign Policy: Неядерное оружие России страшнее ядерного

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Российские ракеты с неядерными боеголовками смертоноснее ядерного оружия, и США делают большую ошибку, выходя из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Такое мнение высказал американский журнал Foreign Policy.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Россия готова к диалогу с США по спасению ДРСМД

Издание подчеркивает, что выход из ДРСМД может оказаться пагубным для Вашингтона. Москве нет необходимости наращивать ядерный потенциал, однако разрыв соглашения позволит ей развернуть новые ракеты наземного базирования с обычными боеголовками.

Автор статьи сообщает, что на момент подписания Договора о РСМД стороны не сильно задумывались о том, что это соглашение установит запрет и на ракеты с неядерными боеголовками, поскольку их считали второстепенными после их ядерных аналогов. Однако некоторые прекрасно понимали потенциал высокоточного неядерного оружия, пишет РИА Новости.

Издание напоминает слова начальника Генштаба ВС СССР Николая Огаркова, сказанные им в 1984-м году о том, что высокоточные ракеты с увеличенной дальностью полета могут резко повысить разрушительные возможности неядерного оружия, что в итоге приблизит его к ядерному в плане эффективности.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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В статье также подчеркивается, что НАТО пользуется широким арсеналом крылатых ракет, попадающим под действие Договора. Лазейкой для этого стало размещение такого вооружения на боевых кораблях, подводных лодках и самолетах. Для России, в свою очередь, единственным способом ответить на угрозу с Запада станет разработка более смертоносных неядерных ракет наземного базирования. Такие технологии у Москвы есть, а выход Вашингтона из ДРСМД позволит их воплотить в жизнь, подчеркивает Foreign Policy.

Напомним, соглашение в сфере ядерной безопасности было подписано в 1987 году в Вашингтоне президентами СССР и США Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом. Договор не позволяет двум странам обладать, производить или тестировать крылатые ракеты наземного базирования. В октябре 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из ДРСМД.

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