Халеп победила Винус Уильямс и сыграет с Сереной на Australian Open

Первая ракетка мира румынка Симона Халеп прошла в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии. В матче третьего круга она без особых проблем обыграла американку Серену Уильямс - 6:2, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 18 минут. За это время Халеп сделала два эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 10. На счету ее соперницы пять подач навылет, четыре двойные и один брейк.

Следующей соперницей Халеп будет младшая из сестер Уильямс - Серена. Та, в свою очередь, выбила из борьбы украинку Даяну Ястремскую. Отметим, что в прошлом году Халеп дошла до финала Australian Open, где проиграла датчанке Каролин Возняцки. Но в этот раз Возняцки не сможет защитить титул, поскольку потерпела поражение от нашей Марии Шараповой.