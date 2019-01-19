Японию и Корею попросили договориться по поводу названия моря

Международная гидрографическая организация (IHO) призвала Японию и Южную Корею наконец-таки урегулировать спор и окончательно решить, как стоит называть Восточное (Японское) море. Как сообщили японские СМИ, соответствующее обращение IHO передала правительству Японии. Там подтвердили факт "неофициальной просьбы" со стороны IHO.

В Корее (как Южной, так и Северной) принято название "Восточное" море, тогда как в Японии его называют "Японским". По мнению Сеула, Токио навязал "выгодное" себе название в ходе агрессивной колониальной политики в начале ХХ века. Япония в свою очередь утверждает, что название "Японское море" было введено европейскими картографами еще в XIX веке и является наиболее распространенным в мире названием соответствующей акватории. Южная Корея впервые официально поставила вопрос о необходимости изменения названия на "Восточное" в 1992 году, указывая, что мнение корейцев не было учтено.

Отметим, что обе стороны достаточно болезненно реагируют, когда другие страны используют, с их точки зрения, "неправильное" название. Япония и Корея также постоянно пытаются втянуть и другие государства в этот спор.

Судя по всему, международной организации надоели эти постоянные перепалки, а потому IHO и хочет, чтобы в этом споре была поставлена точка.

Как отмечают СМИ, Международная гидрографическая организация потребовала, чтобы Япония и Кореи урегулировали конфликт до 2020 года. Япония в настоящий момент не очень хочет вести переговоры, но ей пригрозили, что используемое IHO название "Японское море" могут изменить, если не будет найден компромисс.

Учитывая позиции двух стран, вряд ли стоит ожидать, что Япония или Корея полностью откажутся от "своего" названия, а потому, скорее всего, будет закреплено двойное название Японское (Восточное) или Восточное (Японское) море. Насколько можно судить, Сеул устраивает этот вариант, но на него пока не согласился Токио.