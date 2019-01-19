Новости

Японию и Корею попросили договориться по поводу названия моря 08:14
Незаконная врезка стала причиной взрыва на трубопроводе Мексики 07:45
На Бали иностранным туристам придется платить налог 07:00
Белый дом подтвердил встречу Трампа и Ким Чен Ына в феврале 06:54
В Мексике не менее 20 человек погибли при взрыве трубопровода 06:12
В США неизвестный похитил 450 комиксов о Бэтмене 05:46
Пожар оставил без электричества жителей города в Приморье 05:37
На Камчатке выбросили в болото боеприпасы на 1,3 млн рублей 05:14
Задержанного в Болгарии россиянина экстрадировали в США 05:05
Во время "шатдауна" госслужащие США смогут бесплатно ходить в театр 05:04
Foreign Policy: Неядерное оружие России страшнее ядерного 04:04
В Болгарии задержаны 43 человека в ходе антитеррористической операции 03:00
При крушении судна у берегов Ливии пропали 14 мигрантов 02:48
Сотни мигрантов пробрались из Мексики в США через подкоп под стеной 02:30
Нефть подорожала из-за ожидаемого сокращения добычи 02:00
Захвативший заложницу в клинике Германии мужчина задержан 01:54
Трамп ограничит конгрессменам полеты правительственными самолетами 01:36
На 80-м году жизни в США умер известный сатирик Семен Лившин 01:30
В Подмосковье в ночь на Крещение прогремел гром с молнией 01:19
В Москве задержали подозреваемого в жестоком убийстве 00:55
Экс-помощник Макрона незаконно использовал диппаспорта 00:51
В украинских Сумах произошел взрыв в кафедральном соборе 18.01.2019
Кабмин поддержал проекты о фейковых новостях и оскорблении госсимволов 18.01.2019
Население Украины уменьшилось за год на 200 тысяч человек 18.01.2019
Трамп отправит кирпичи противникам строительства стены с Мексикой 18.01.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале и марте
В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале и марте
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
Составлен рейтинг лучших российских зимних курортов
Составлен рейтинг лучших российских зимних курортов
19.01.2019 08:14
Рубрика: В мире

Японию и Корею попросили договориться по поводу названия моря

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Международная гидрографическая организация (IHO) призвала Японию и Южную Корею наконец-таки урегулировать спор и окончательно решить, как стоит называть Восточное (Японское) море. Как сообщили японские СМИ, соответствующее обращение IHO передала правительству Японии. Там подтвердили факт "неофициальной просьбы" со стороны IHO.

Фото: Мария Фролова/РИА Новости
СМИ: США и Япония намерены соблюдать санкции в отношении КНДР

В Корее (как Южной, так и Северной) принято название "Восточное" море, тогда как в Японии его называют "Японским". По мнению Сеула, Токио навязал "выгодное" себе название в ходе агрессивной колониальной политики в начале ХХ века. Япония в свою очередь утверждает, что название "Японское море" было введено европейскими картографами еще в XIX веке и является наиболее распространенным в мире названием соответствующей акватории. Южная Корея впервые официально поставила вопрос о необходимости изменения названия на "Восточное" в 1992 году, указывая, что мнение корейцев не было учтено.

Отметим, что обе стороны достаточно болезненно реагируют, когда другие страны используют, с их точки зрения, "неправильное" название. Япония и Корея также постоянно пытаются втянуть и другие государства в этот спор.

Судя по всему, международной организации надоели эти постоянные перепалки, а потому IHO и хочет, чтобы в этом споре была поставлена точка.

Фото: Олег Кирьянов/ РГ
Южная Корея серьезно увеличит расходы на военные нужды

Как отмечают СМИ, Международная гидрографическая организация потребовала, чтобы Япония и Кореи урегулировали конфликт до 2020 года. Япония в настоящий момент не очень хочет вести переговоры, но ей пригрозили, что используемое IHO название "Японское море" могут изменить, если не будет найден компромисс.

Учитывая позиции двух стран, вряд ли стоит ожидать, что Япония или Корея полностью откажутся от "своего" названия, а потому, скорее всего, будет закреплено двойное название Японское (Восточное) или Восточное (Японское) море. Насколько можно судить, Сеул устраивает этот вариант, но на него пока не согласился Токио.

В мире Восточная Азия Япония В мире Восточная Азия Южная Корея
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Foreign Policy: Неядерное оружие России страшнее ядерного
Нефть подорожала из-за ожидаемого сокращения добычи
Задержанного в Болгарии россиянина экстрадировали в США
ЦБ купил рекордный объем золота по итогам 2018 года
Россия согласилась направить к Керченскому проливу европейских экспертов