Известный американский фигурист покончил с собой

Известный американский фигурист, двукратный чемпион США Джон Кафлин покончил с собой. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации фигурного катания США.

"Мы шокированы известием о гибели Джона Кафлина. Мы выражаем сердечные соболезнования его отцу Майку, сестре Анджеле и остальным членам его семьи, - сказано в сообщении. - Из уважения к семье мы воздержимся от дальнейших комментариев".

Организация не сообщала о причинах смерти спортсмена, однако сестра Кафлина написала в соцсетях, что он добровольно ушел из жизни. Ему было 33 года.

По данным североамериканских СМИ, тело фигуриста было обнаружено в его доме в Канзас-Сити. В настоящее время там постоянно проживает его отец.

Причины, толкнувшие спортсмена на такой шаг, неизвестны. Однако местная пресса не исключает, что мог сыграть роль скандал, в центре которого Джон оказался в конце прошлого года.

Кафлин был не только фигуристом, но и телекомментатором, он путешествовал по всей стране и проводил мастер-классы. Однако в декабре организация SafeSpot, борющаяся с насилием, ограничила его спортивную деятельность. А позже Ассоциация фигурного катания и вовсе запретила ему участвовать в спортивной деятельности и соревнованиях в любом качестве.

Таким образом, Кафлин не только лишился возможности выступать, но и был отстранен от комментирования чемпионата США, который пройдет на следующей неделе в Детройте. При этом причины, по которым спортсмен был наказан, не обнародовали.