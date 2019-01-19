К процессу примирения в Сирии присоединились 2,5 тысячи населенных пунктов

В Министерстве обороны сообщили последние данные о ходе выполнения меморандума о создании зон деэскалации в Сирии.

Российскими военными, входящими в российско-турецкую комиссию по мониторингу фактов нарушения режима прекращения боевых действий, зафиксировано семь случаев стрельбы. Из них в провинции Алеппо - два факта, в Латакии зафиксирован один случай стрельбы, в провинциях Хама и Идлиб - по два факта стрельбы.

Турецкой частью представительства зафиксирован 21 случай стрельбы.

"В течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались", - сообщили в Минобороны России.

На данный момент количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения составляет 2518. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, также не изменилось - 234.