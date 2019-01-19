Латвийский полицейский мечтал заработать миллиард евро на кокаине

Мир полицейского криминала в Латвии дотянулся и до исторической точки на его карте в ста километрах от столицы этого прибалтийского государства. В Кокнесе, что в переводе с латышского языка можно перевести как "несущий деревья", на этот раз контрабанда с наркотиками могла принести бывшему сотруднику местной полиции несколько мешков евро валюты, которые местные "пинкертоны" пока оценивают, по самым скромным подсчетам, в один миллиард евро.

Эту неофициальную информацию, полученную местным телеканалом, косвенно подтвердил и начальник рижской полиции Интс Кюзис. Как сообщалось ранее, следователи дали понять, что розничная цена перехваченного груза может достигать одного миллиарда евро.

Особых фантазий контрабандисты применять в своей сделке не стали. Наркотик, который прибыл из Эквадора, был спрятан в ящиках с банальными бананами и до поры до времени отлеживался среди древесных стружек и машинного масла на одной из ферм местного автосервиса. По этому делу задержаны пять человек, трое из которых находятся под арестом, в том числе и владелец фермы Андрис Элстс и его крестный отец Эдгар. Наркотический бизнес в Латвии - не самый заурядный способ самостоятельно справиться с проблемами выживания в независимой стране Евросоюза.

Громкую историю, в частности, с кокаином в Кокнесе уже успел прокомментировать в местных новостях авторитетный наркокурьер Роланд Привертс. Мастер своего дела, который и сейчас проходит по делу за контрабанду наркотиков, на уходящей неделе даже успел презентовать автобиографическую книгу демонстративным аншлагом: "Не бойся НИ ЧЕ ГО".

Кстати, полагает Роланд, если за очередным грузом стоят мексиканские картели, то виновных в его потере могут просто пристрелить, пишет местная печать. Потерю такого объемного груза зачастую не прощают, напоминает знаток своей профессии.

В 1999 году Привертс был задержан в аэропорту Рига вместе с главой Латвийской ассоциации моделей Дайрой Силавой с наркотиками. Тогда у них изъяли около двух килограммов кокаина и осудили на шесть лет. Но за хорошее поведение быстро освободили. А выйдя из заключения, наркобарон откровенно признался, что продолжит свой бизнес.

Слово с делом у него до сих пор не расходилось, утверждают местные криминалисты. Правда, уже в 2009 году он опять попался на попытке провоза наркотиков, за что был осужден в Финляндии, получив у соседей восемь лет. Но фортуна в очередной раз не отвернулась от проходимца, и он досрочно оказался на свободе.

Свою книгу Привертс писал в курортных условиях финских застенков, в течение шести размеренных лет, смакуя свои воспоминания. "История моей жизни является подлинным свидетельством эпохи. Это попытка рассказать новому поколению о новейшей истории Латвии, которая не придумана и не высосана из пальца. Она выстрадана и является не алмазом, а сверкающим гранями будоражащей реальности бриллиантом современного латышского триллера. Целью моего повествования является занять место не только на книжных полках, но и в коллективной памяти моего народа", - пишет латвийский контрабандист. И надеется быть услышанным своими читателями.