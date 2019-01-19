"Лицо со шрамом": В Instagram яйца появилось новое фото

В Instagram-аккаунте с самым популярным постом в мире появилась новая публикация.

Владельцы аккаунта @world_record_egg, где в начале января было опубликовано фото обычного куриного яйца, разместили новую фотографию. Это опять яйцо, но уже с трещиной.

За несколько недель первое изображение набрало более 49 миллионов лайков. Второй пост за несколько часов получил более 5 млн лайков. При этом пользователи в комментариях ко второй картинке советуют яйцу быть аккуратнее, чтобы избежать новых трещин.

Фотография с простым яйцом стала мемом и получила большое распространение в Сети. Предприимчивые пользователи стали даже выпускать мерч с яйцом. Накануне стало известно, что в продаже появились футболки с надписями "Я поставил лайк яйцу".

Интересна стратегия владельцев аккаунта, который набрал 8 млн подписчиков. Если появилась первая трещина, то могут появиться и новые. А дальше это может быть вытекший желток или даже цыпленок.